AfD daje vtis, da je Nemčija pred propadom

Vlada kanclerja Friedricha Merza se je po zadnjih deželnih volitvah v treh vzhodnonemških državah znašla v hudih težavah. Skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) zmaguje in izpodriva Merzevo CDU. V Mecklenburg-Oredpomorjanskem je CDU celo prvič v zgodovini izpadla iz deležnega parlamenta. O fenomenu AfD smo se pogovarjali z nemško politologinjo in raziskovalko Anne-Sophie Heinze, ki je v eni nedavnih raziskav ugotavljala, kako je za mlade AfD popolnoma običajna stranka in kako stranki uspeva prepričati vse več ljudi, da ji zaupa svoj glas. Heinze pri tem izpostavlja normalizacijo stranke, tudi s pomočjo uveljavljenih strank in medijev, njeno dobro organiziranost in čustveno nabitost zgodb, ki jih uspešno širi predvsem na socialnih omrežjih.