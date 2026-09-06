AfD do izjemne zmage, za CDU polom

Vzporedne volitve so pokazale, da je na deželnih volitvah v Saški - Anhaltu ​skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) dosegla izjemno zmago. Prepričala je skoraj 45 odstotkov volivcev, na drugo mesto se je z dobrimi 18 odstotki glasov uvrstila krščanskodemokratska CDU dosedanjega deželnega premiera Svena Schulzeja.

V deželni parlament se bodo zagotovo uvrstili še SPD, Zeleni ter Levica, medtem ko populistična BSW s petimi odstotki še trepeta, ali ji bo uspelo vstopiti vanj. »To je zgodovinski rezultat,« je komentirala predsednica AfD Alice Weidel.

45 % glasov je po vzporednih volitvah zbrala AfD in se tako podaja v boj za svojo prvo deželno vlado

Ulrich Siegmund (AfD) se je na volišče pripeljal z ženo Julio Siegmund na mopedu Schwalbe. Pričakala ga je množica ljudi. Po volitvah je dejal, da je pripravljen sodelovati s strankami, ki delijo prepričanja AfD. FOTO: John Macdougall/AFP

AfD je po vzporednih volitvah sodeč dosegla, kar si je zadala. A preden bodo lahko začeli sestavljati prihodnjo vlado, bo treba počakati, da bodo komisije preštele vsa glasove, tudi tiste po pošti. Alice Weidel je že dejala, da je njena stranka od ljudi dobila jasen mandat za vodenje vlade v Saški - Anhaltu.

»Bomo videli, kaj bo večer še prinesel,« je še dodala, vidno navdušena nad rezultatom. V CDU so medtem razočarani. Slišati je bilo komentarje, da je rezultat velik udarec za stranko.

Vodilni kandidat AfD Ulrich Siegmund je poudaril, da je stranka dosegla, kar je želela, in da je bil kancler Friedrich Merz izjemno dober borec na njihovi strani. Čeprav je v volilni kampanji poudarjal, da z drugimi strankami ne bo sodeloval, je po zaprtju volišč dejal, da so pripravljeni sodelovati s strankami, s katerimi imajo skupna stališča.

Ali bo to BSW? Kot kažejo vzporedne volitve, bi stranka utegnila preseči petodstotni volilni prag in morebiti pomagati AfD do prve deželne vlade. Vsekakor se v Saški - Anhaltu napoveduje izjemno zanimivo in zahtevno sestavljanje nove vladne koalicije.

Posebnost včerajšnjega volilnega dne je bila zelo visoka volilna udeležba. Do 14. ure je glas oddalo več kot 65 odstotkov volilnih upravičencev, leta 2021 pa 27,1 odstotka. Končna udeležba je leta 2021 znašala 60,3 odstotka, zdaj pa vmesni podatki kažejo, da je strankam tokrat uspelo mobilizirati bistveno več volivcev.

Visoko udeležbo je pričakoval tudi ministrski predsednik Sven Schulze. Pred voliščem v Magdeburgu je dejal, da »lahko veliko pridobimo«, ter glasovanje opisal kot odločanje »o naši prihodnosti in ne o naši preteklosti«. Po oddaji glasu skupaj z ženo Kati Schulze je bil precej bolj zadržan in je dejal, da je treba počakati na rezultate. Ti, kot že rečeno, so se za CDU izkazali za katastrofalne.

Njegov glavni tekmec, Ulrich Siegmund, se je na volišče pripeljal z ženo Julio, in sicer na mopedu Simson Schwalbe, pričakala pa ga je množica novinarjev in podpornikov. Poudaril je, da pri teh volitvah »ne gre samo za Saško - Anhalt, ampak za Nemčijo in Evropo«. AfD je pred volitvami kot cilj omenjala zmago z več kot 45 odstotki.

Sven Schulze, aktualni deželni premier, je takole oddal svoj glas. Njegova CDU je izgubila veliko podpore in bo le s težavo kakorkoli nadaljevala vladanje. FOTO: Christian Mang/Reuters

Želijo si samostojne vlade

Volitve v Saški - Anhaltu, kjer je okoli 1,7 milijona volilnih upravičencev, so izjemno pozorno spremljali tudi v Berlinu in zunaj Nemčije. Ključno vprašanje se namreč glasi, ali bo AfD zmogla sestaviti svojo prvo deželno vlado. Če se bodo napovedi uresničile, bo AfD svoj rezultat v petih letih približno podvojila, CDU pa bo izgubila skoraj polovico podpore.

Siegmund je pred volitvami dejal, da želi kandidirati za ministrskega predsednika le, če bo AfD dobila absolutno večino glasov. Koalicij z drugimi strankami si ne želi, saj po njegovih besedah le samostojna vlada lahko uresniči program, ki ga je AfD obljubila volivcem.

Če AfD ostane brez absolutne večine, se kot najbolj realističen, hkrati pa politično zelo neprijeten scenarij kaže vlada pod vodstvom CDU. Schulze je kategorično zavrnil formalno koalicijo tako z AfD kot z Levico. Toda brez vsaj posredne podpore Levice bi bilo po sedanji volilni matematiki izjemno težko sestaviti večino. Ena od možnosti je zato manjšinska vlada CDU oziroma širšega sredinskega bloka, ki bi jo Levica pri ključnih glasovanjih tolerirala.

Voditeljica Levice v Saški - Anhaltu Eva von Angern je vrata za pogovore pustila odprta. Od Schulzeja, kot je dejala, ne pričakuje »ljubezenskega pisma«, pričakuje pa, da se bo CDU v skrajnem primeru z Levico pogovarjala. »Kot Levica smo pripravljeni storiti vse, da AfD ne pride do vzvodov oblasti,« je dejala.