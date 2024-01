AfD je nevarna, a poraziti jo je treba politično

V nadaljevanju preberite:

Politolog Jens Borchert z Goethejeve univerze v Frankfurtu pojasnjuje, zakaj Alternative za Nemčijo ni mogoče več prepovedati in zakaj je stranka nevarna in jo je zato treba politično poraziti. Pojasnjuje tudi, kakšne so vzporednice med obdobjem, ki je na oblast pripeljalo naciste in današnjimi razmerami v Nemčiji. Odgovarja tudi na vprašanja o politični prihodnosti aktualne koalicije in opcijah, ki jih ima na voljo CDU, ki bo najverjetneje sestavljala prihodnjo nemško vlado.