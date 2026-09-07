AfD na pragu oblasti v Saški-Anhalt, CDU v šoku

Pičlih 3540 volivcev je odločilo, da skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) ni osvojila absolutne večine v deželnem parlamentu Saške-Anhalt. Toliko glasov več od potrebnih pet odstotkov za prestop parlamentarnega praga je osvojila populistična stranka Sahre Wagenknecht BSW.

A prav ta stranka oziroma njihovih pet poslancev bo zdaj odločalo o tem, kakšne barve bo nova deželna vlada. V AfD so pripravljeni prevzeti vlado, vendar ne tudi sprejemati kompromisov pri ključnih temah, napovedali pa so tudi naskok na 40-odstotno zmago na zveznih volitvah.