AfD Nemčije ne osvaja, ampak jo razdvaja

V nadaljevanju preberite:

Za Gelsenkirchen nekaj zagotovo velja, in sicer, da nihče ne poskuša prikriti njegovih težav. Nekoč je bilo to močno rudarsko in jeklarsko središče, ki je poganjalo povojno obnovo Nemčije. Zdaj so najboljši časi tega mesta z 270.000 prebivalci v postindustrijskem Porurju že davno minili. Gelsenkirchen bremenijo dolgovi in že dolgo ima najvišjo stopnjo brezposelnosti v državi. Sprehod po Bahnhofstrasse, nekdaj živahni ulici, razkrije prazne izložbe, armado invalidskih skuterjev in mešanico tujih jezikov. Na obrobju so soseske, ki jih kazijo propadajoči stanovanjski objekti oziroma »Schrottimmobilien«, v katerih živijo večinoma Romuni in Bolgari, ki so od odprave omejitev prostega pretoka v EU leta 2014 napolnili sezname prejemnikov socialne pomoči v mestu. A tudi prej ni bilo nič bolje, pravi neki domačin: »Mesto je bilo že prej ena usrana luknja.«