AfD ni osvojila dovolj sedežev za samostojno večino, Musk že čestital stranki

Predhodni uradni rezultati, ki jih navaja Deutsche Welle, kažejo, da je Skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) na deželnih volitvah v nemški zvezni deželi Saška-Anhalt prejela 43,8 odstotka glasov, s tem je podvojila rezultat iz leta 2021.

S tem je postala največja stranka, vendar ni osvojila dovolj sedežev za samostojno večino v deželnem parlamentu. Po predhodnih rezultatih je bila volilna udeležba skoraj 78-odstotna, kar je najvišja udeležba v Saški-Anhalt po združitvi Nemčije leta 1990.

Če bodo poskusi oblikovanja vlade neuspešni, saj stranki ni uspelo zagotoviti absolutne večine, je vodja AfD v Saški-Anhalt Ulrich Siegmund omenil možnost novih volitev. AfD kaže, da bo osvojila 39 sedežev v 83-članskem deželnem parlamentu, za absolutno večino pa bi jih potrebovala 42.

Izid pomeni velik udarec za sredinsko desno CDU kanclerja Friedricha Merza. Stranki namreč ni uspelo osvojiti niti enega neposrednega mandata. Po predhodnih podatkih deželnega volilnega organa so bili kandidati CDU poraženi v vseh 41 volilnih okrajih. Tudi zato se postavljajo vprašanja, kaj to pomeni za prihodnost Merza, ki mu, kljub obljubam, ni uspelo zmanjšati število podpornikov AfD.

Kandidati AfD so sicer, kot navaja Deutsche Welle, zmagali v 38 okrajih, med drugim tudi glavni kandidat stranke Ulrich Siegmund v Genthinu. Kandidati Levice so osvojili preostale tri okraje – enega v Magdeburgu in dva v Halleju.

FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

Kot navaja Deutsche Welle, bo v parlamentu v zvezni deželi Saška-Anhalt, ki ima 83 sedež, zastopanih šest strank. Alternativa za Nemčijo (AfD) bi z 43,8 odstotki imela 39 sedežev, Krščansko-demokratska unija (CDU) z 17,2 odstotka 15 sedežev, kar je najslabši rezultat CDU na deželnih volitvah v Saški-Anhaltu doslej. Socialdemokratska stranka Nemčije (SPD) z 9,3 odstotka osem sedežev, Zeleni z 8,9 odstotkov osem sedežev, prav toliko sedež z 8,6 odstotki še Levica, Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW) pa s 5,3 odstotki pet sedežev. Prav populistično Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW) bi lahko bilo jeziček na tehtnici pri oblikovanju deželne vlade pod taktirko AfD. Stranki si delita stališča glede migracij in nasprotovanja nemške podpore Ukrajini. Svobodni demokrati (FDP) so prejeli le 2,6 odstotka glasov, zato jim ni uspelo preseči pet-odstotnega volilnega praga.

Siegmund je v nedeljo po objavi volilne projekcije nemških televizij dejal, da so volivci AfD dali mandat in da si z vladanjem želijo začeti čim prej, poroča BBC. Ne glede na to, da ni jasno, ali bo postal deželni ministrski predsednik, pa je dejal, da so »dosegli natanko to, kar smo želeli doseči. V tej deželi smo pisali zgodovino.«

Toda ker AfD ni uspelo zagotoviti absolutne večine v zveznem parlamentu, bo morala sestaviti koalicijo, kar pa bi utegnilo biti zahtevno zlasti zaradi tradicionalnega t.i. požarnega zidu glede sodelovanja nemških strank s skrajno desnico.

Mnogi se bojijo volilnega izida skrajno desne stranke ne le za Nemčijo, temveč za vso Evropo.

Francoski minister za evropske zadeve Benjamin Haddad je zmago AfD označil za »resen trenutek v Evropi« ter opozoril, da »nacionalizem in ksenofobija nikoli ne bosta rešitev«, njegove besede povzema Guardian. »S ponižnostjo moramo prisluhniti jezi, skrbem in strahovom ljudi ter se nanje odzvati,« je dodal.

»Ne smemo pozabiti svoje zgodovine. Prav v tem je pomen odločitev, ki sta jih sprejeli Francija in Nemčija.« Poljski premier pa je, denimo, dejal, da se na Poljskem lahko zmage AfD veselijo le »idioti ali izdajalci.«

»Gut gemacht!«

Vrstijo pa se tudi pozitivni odzivi in čestitke. Med drugim je zmagovalni stranki AfD čestital tudi tehnološki podjetnik in najbogatejši človek na svetu Elon Musk. Slednji podpira nemško skrajno desno stranko Alternativa za Nemčijo (AfD).

»Gut gemacht!« oziroma »Dobro opravljeno!« je Musk zapisal na svojem družbenem omrežju X v odzivu na objavo sopredsednice AfD Alice Weidel, ki je glavnemu kandidatu stranke Ulrichu Siegmundu čestitala za rezultat v Saški-Anhaltu.

Siegmund je Musku nato na tvit odgovoril, se mu zahvalil za podporo ter ponudil sodelovanje.

»Če tukaj prevzamemo odgovornost, bi zelo pozdravil priložnost za močno in konstruktivno sodelovanje. Nemčija bi znova postala kraj, vreden naložb,« je zapisal Siegmund.

Že pred tem pa je ameriški predsednik Donalda Trumpa na svojem omrežju Truth Social brez komentarja objavil posnetek zaslona z volilno projekcijo, navaja Guardian.

Posebni odposlanec ruskega predsednika Kirill Dmitriev je nato objavil posnetek Trumpove objave in pohvalil »zgodovinsko zmago pragmatične AfD«. AfD namreč velja za Kremlju naklonjeno stranko. Zavzema se za prekinitev podpore Ukrajini in za to, da Ukrajinci ne bi več imeli statusa beguncev.

Od vrnitve Donalda Trumpa v Belo hišo je AfD okrepila svoje vezi z Washingtonom, Alice Weidel pa je Trumpa označila za vzornika. Predstavniki AfD so se udeležili tudi njegove inavguracije, navaja Deutsche Welle. Elon Musk, ki je bil takrat tesen Trumpov svetovalec, je odkrito vodil kampanjo v podporo AfD in še naprej podpira skrajno desne politične osebnosti.