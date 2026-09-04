  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    AfD se obeta zmaga, a njeno vladanje na Saškem-Anhaltu še ni zagotovljeno

    Kaže, da bo skrajno desna stranka ponovno na oblasti. Manj verjetno pa je, da ji bo uspelo oblikovati tudi deželno vlado.
    Kandidatka skrajno desne politične stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) Juliane Waehler, govori na volilnem shodu v Naumburgu, nekdanjem sovjetskem garnizonu, v Saškem-Anhaltu, pred državnimi volitvami, ki bodo potekale 6. septermbra. Stranka si prizadeva, da bi dobila dovolj glasov in tako prvič vodila državno vlado. FOTO: REUTERS/Annegret Hilse 
    Galerija
    Kandidatka skrajno desne politične stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) Juliane Waehler, govori na volilnem shodu v Naumburgu, nekdanjem sovjetskem garnizonu, v Saškem-Anhaltu, pred državnimi volitvami, ki bodo potekale 6. septermbra. Stranka si prizadeva, da bi dobila dovolj glasov in tako prvič vodila državno vlado. FOTO: REUTERS/Annegret Hilse 
    STA
    4. 9. 2026 | 11:27
    4. 9. 2026 | 11:52
    6:49
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    V deželi Saška - Anhalt na vzhodu Nemčije bodo v nedeljo deželne volitve, na katerih se skrajno desni Alternativi za Nemčijo (AfD) obeta prepričljiva zmaga. A ker protimigrantska AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi ji uspelo oblikovati deželno vlado.

    image_alt
    Kako bi vladala Alternativa za Nemčijo

    Visoka podpora na volitvah bi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povečala pritisk na kanclerja Friedricha Merza, obenem pa še okrepila AfD. Ta je še posebej priljubljena v nekdanji komunistični Vzhodni Nemčiji, vključno s Saško -Anhaltom. Medtem ko se Merzeva vlada spopada s pešanjem gospodarstva, AfD izkorišča nezadovoljstvo Nemcev in v javnomnenjskih raziskavah pridobiva priljubljenost.

    Če bi AfD v Saški - Anhaltu prišla na oblast, bi bil to njen največji uspeh v 13 letih njenega obstoja ter tudi velik politični šok za Nemčijo. Prvič po drugi svetovni vojni bi bila namreč skrajno desna stranka na oblasti v kateri od 16 zveznih dežel.

    Z vodenjem deželne vlade bi AfD v skladu z nemškim sistemom po poročanju medijev dobila obsežna pooblastila na področjih, kot so zdravstvo, izobraževanje ter celo politika priseljevanja in varnostna politika. Pridobila bi tudi nadzor nad policijo in varnostnimi službami v Saški - Anhaltu.

    To bi sprožilo vprašanja glede izmenjave najobčutljivejših podatkov z Berlinom in drugimi deželami, zlasti zato, ker bi stranka imela politični nadzor nad notranjeobveščevalno službo, ki je njene skupine v petih nemških deželah, tudi Saški - Anhaltu, označila za skrajno desne.

    Kandidatka skrajno desne politične stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) Juliane Waehler govori na volilnem shodu v Naumburgu, nekdanjem sovjetskem garnizonu, v Saški - Anhaltu, pred državnimi volitvami, ki bodo potekale 6. septembra. Stranka si prizadeva, da bi dobila dovolj glasov in tako prvič vodila državno vlado. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Kandidatka skrajno desne politične stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) Juliane Waehler govori na volilnem shodu v Naumburgu, nekdanjem sovjetskem garnizonu, v Saški - Anhaltu, pred državnimi volitvami, ki bodo potekale 6. septembra. Stranka si prizadeva, da bi dobila dovolj glasov in tako prvič vodila državno vlado. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

    To bi bil tudi hud udarec za Merza, ki je ob prevzemu položaja maja lani obljubil, da bo zmanjšal privlačnost AfD z ostrejšo politiko do priseljevanja in oživljanjem zastalega nemškega gospodarstva. A priljubljenost koalicije CDU/CSU odtlej še naprej pada, medtem ko podpora AfD, največji opozicijski in drugi najmočnejši parlamentarni stranki, na zvezni ravni ostaja stabilna.

    V Saški - Anhaltu z 2,1 milijona prebivalcev, ki je po velikosti primerljiva s Slovenijo, je od leta 2002 na oblasti Merzeva desnosredinska Krščansko-demokratska unija (CDU). Na prejšnjih deželnih volitvah leta 2021 je CDU dobila 37,1 odstotka glasov, deželo pa vodi v koaliciji z levosredinskimi socialdemokrati (SPD) in liberalno stranko FDP.

    Merz je v nedavnem pogovoru za televizijo ARD dejal, da bo CDU zadnji teden predvolilne kampanje poskušala storiti vse, kar je v njeni moči, da prepreči možnost vlade AfD. Priznal je, da se njegova stranka v tej zvezni deželi sooča s »težkimi razmerami«.

    AfD želi osvojiti absolutno večino glasov. »To je zgodovinska priložnost za Saško - Anhalt. Tukaj pišemo zgodovino,« je na nedavnem volilnem shodu v mestu Möser dejal vodja AfD v deželi Ulrich Siegmund. A glede na javnomnenjske raziskave ji to ne bo uspelo.

    Pogled na volilni shod, ki ga je 1. septembra 2026 priredila skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) v Haldenslebnu, v vzhodni Nemčiji. Volivci bodo v vzhodni zvezni deželi Saška - Anhalt šli na volišča na lokalne volitve 6. septembra 2026. FOTO: Ronny Hartmann/AFP
    Pogled na volilni shod, ki ga je 1. septembra 2026 priredila skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) v Haldenslebnu, v vzhodni Nemčiji. Volivci bodo v vzhodni zvezni deželi Saška - Anhalt šli na volišča na lokalne volitve 6. septembra 2026. FOTO: Ronny Hartmann/AFP

    V sredo objavljena anketa inštituta Insa skrajno desni stranki napoveduje 43 odstotkov glasov, vladajočim krščanskim demokratom (CDU) pa 22 odstotkov. Tretja najmočnejša sila bi bila skrajno leva Levica z 12 odstotki.

    Petodstotni prag za vstop v deželni parlament naj bi glede na raziskavo, ki temelji na tisoč spletnih anketah med 26. avgustom in 1. septembrom, prestopili tudi levosredinska SPD s sedmimi odstotki in Zeleni s petodstotno podporo. Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW) s štirimi in liberalna FDP s tremi odstotki podpore se v parlament ne bi uvrstili, izide ankete povzema nemška tiskovna agencija DPA.

    Politične spremembe v negotovosti 

    Pričakovati je, da bo prihod AfD na oblast preprečil t. i. požarni zid, načelno zavezo nemških strank, da ne bodo sodelovale s skrajno desno stranko. Levo usmerjena populistična BSW, ki pa je protimigrantska in proruska, je po poročanju tujih tiskovnih agencij že dopustila možnost sodelovanja v vladi z AfD, če bo prišla v parlament.

    Siegmunda, ki upa, da bo postal prvi ministrski predsednik kake od 16 nemških zveznih dežel iz vrst AfD, je nemški politični tednik Spiegel sredi avgusta označil za najnevarnejšega moškega v Nemčiji. 35-letnik z več sto tisoč sledilci na družbenih omrežjih med prioritetami izpostavlja izgon nezakonitih migrantov in predvsem odpravo spodbud, zaradi katerih ljudje po njegovih besedah prihajajo v Nemčijo.

    Sprožiti želi tudi postopek umika dežele iz sistema regionalne javne radiotelevizije, ki po njegovih trditvah širi dezinformacije. V Saški - Anhaltu želi stranka AfD dovoliti šolanje na domu, ki je v Nemčiji prepovedano. Napoveduje tudi prepoved izobešanja mavričnih zastav v šolah in obvezno izobešanje nemške zastave. AfD tudi nasprotuje finančni podpori Ukrajine in poziva k odpravi sankcij proti Rusiji; o teh zadevah sicer ne odloča deželna vlada.

    Siegmundov glavni tekmec, sedanji ministrski predsednik Sven Schulze iz CDU, je dejal, da želi AfD vrnitev v preteklost in da bi se dežela pod njeno vladavino soočila z izolacijo. Merz pa je v intervjuju za ARD posvaril tudi pred gospodarskimi posledicami.

    Če AfD v Saški - Anhaltu ne bo uspelo osvojiti absolutne večine, bo CDU po poročanju DPA morda poskušala sestaviti vlado s strankami na levici, kot sta SPD in Zeleni. Takšen dogovor bi verjetno zahteval tudi podporo Levice, za katero se je CDU zavezala, da ne bo sodelovala z njo.

    image_alt
    Kako bi vladala Alternativa za Nemčijo

    Kako bo izid volitev v Saški - Anhaltu vplival na zvezno vlado, še zlasti če bi CDU in njeni koalicijski partnerji dosegli slabe rezultate tudi na volitvah 20. septembra v Berlinu in deželi Mecklenburg - Predpomorjansko, ni jasno. Slovenska veleposlanica v Berlinu Ana Polak Petrič je sicer v nedavnem pogovoru za STA med drugim opozorila na dejstvo, da se podpora AfD krepi tudi na zahodu Nemčije, kar je nov element v političnem dogajanju v državi, s katerim se bosta morala tako politika kot družba soočiti.

    Šport  |  Kolesarstvo
    12. etapa

    Veličastna zmaga Jakoba Omrzela na Vuelti

    Jakob Omrzel sam, v Pogačarjevem slogu, skozi cilj 12. etape.
    Miroslav Cvjetičanin 3. 9. 2026 | 14:42
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Čerin: Rdeči biki so dojeli, da lahko dosežejo nekaj velikega

    Nekdanji slovenski kolesar pričakuje, da se bo Primož Roglič boril za zmago, Tadej Pogačar pa storil vse, da se čim prej vrne na kolo.
    Miha Hočevar 3. 9. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Pogačar s padcem ni ogrozil le SP, otežil si je tudi prihodnjo sezono

    Nekdanji irski šampion in zdaj že vrsto let komentator kolesarskih dirk Sean Kelly je v kolumni ocenil, kaj vse poškodbe prinašajo slovenskemu asu.
    Nejc Grilc 3. 9. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Arheologija

    Tudi BBC se je poklonil odkritju slovenskih gverilskih arheologov

    Dimitrij Mlekuž Vrhovnik in Tomaž Fabec sta lani objavila članek o velikanskih kamnitih strukturah, ki so jih prazgodovinske skupnosti uporabljale za lov.
    Staš Ivanc 3. 9. 2026 | 13:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIJAVITE SE

    Kaj se skriva za rekordi na borzah

    Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
    4. 9. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

    Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
    3. 9. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

    Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
    Promo Delo 3. 9. 2026 | 15:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Kaj je pametneje narediti s 100 evri na mesec?

    Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
    3. 9. 2026 | 09:07
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvoz zdravil

    Kako je Slovenija pristala med največjimi izvozniki zdravil na svetu

    Podatki ne kažejo toliko moči farmacevtov v Sloveniji kot logistični potencial, ki bi ga lahko bolje izkoristili.
    Karel Lipnik 4. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Geopolitični šoki

    Dve tretjini svetovne trgovine pod vplivom meddržavnih napetosti

    Stroški tovora letijo v nebo, cena pa ni več prvi kriterij za izbiro dobavitelja, ampak varnost dobave.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Maja Zdeličan, Ljubljanske mlekarne

    Globalni trend so zdravi in okusni izdelki

    Ljubljanske mlekarne so zaupanje potrošnikov gradile sedem desetletij, saj so ustvarili blagovne znamke, s katerimi je odraščalo več generacij Slovencev.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Intervju Andreja Jaklič

    Zdravje prav vsem stvarem spreminja vrednost

    Na zdravje veliko bolj kot sam zdravstveni sistem vplivajo naš dohodek, izobrazba, način življenja, prehrana, gibalne navade, pravi prof. dr. Andreja Jaklič.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 05:10
    Preberite več

    Več iz teme

    AfDskrajna desnicaDeželne volitve 2026

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugo
    Boks

    Fury ima Joshue že vrh glave, vmešal se je tudi legendarni Tyson

    »Ciganski kralj« je svojega velikega britanskega tekmeca označil za strahopetca, med pritiskanjem nanj pa je na pomoč poklical še slovitega Američana.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2026 | 11:37
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    AfD se obeta zmaga, a njeno vladanje na Saškem-Anhaltu še ni zagotovljeno

    Kaže, da bo skrajno desna stranka ponovno na oblasti. Manj verjetno pa je, da ji bo uspelo oblikovati tudi deželno vlado.
    4. 9. 2026 | 11:27
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Po vsem svetu ni dvoma: prišel je novi Pogačar (VIDEO)

    O slovenskem izkupičku in možnostih v nadaljevanju Vuelte sta v Delovem studiu spregovorila Miha Hočevar in Nejc Grilc.
    4. 9. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Dron je avgusta dvakrat ogrožal helikopter UKC med intervencijo

    Podobnih incidentov z droni je na območju heliporta nekaj na leto.
    4. 9. 2026 | 11:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Potrošniki

    Odpoklic igrače iz Tedija

    Nastajajo lahko majhni delci, ki predstavljajo tveganje za zadušitev. Inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo, ampak ga vrnejo na mesto nakupa.
    4. 9. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Po vsem svetu ni dvoma: prišel je novi Pogačar (VIDEO)

    O slovenskem izkupičku in možnostih v nadaljevanju Vuelte sta v Delovem studiu spregovorila Miha Hočevar in Nejc Grilc.
    4. 9. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Dron je avgusta dvakrat ogrožal helikopter UKC med intervencijo

    Podobnih incidentov z droni je na območju heliporta nekaj na leto.
    4. 9. 2026 | 11:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Potrošniki

    Odpoklic igrače iz Tedija

    Nastajajo lahko majhni delci, ki predstavljajo tveganje za zadušitev. Inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo, ampak ga vrnejo na mesto nakupa.
    4. 9. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
    Vredno branja

    Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

    Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
    31. 8. 2026 | 13:23
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

    S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
    Promo Delo 31. 8. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ta vikend vas v Kranju čaka prava Tour de France izkušnja

    Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
    Promo Delo 31. 8. 2026 | 10:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INOVACIJE

    Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

    Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
    2. 9. 2026 | 07:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

    Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
    3. 9. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    »Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

    Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
    Promo Delo 25. 8. 2026 | 08:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DUŠEVNO ZDRAVJE

    To težavo ima več kot polovica Slovencev

    Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
    Promo Delo 3. 9. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je možna vrnitev k športu po artroskopskih posegih na kolenu

    Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
    Promo Delo 31. 8. 2026 | 08:48
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo