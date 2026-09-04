AfD se obeta zmaga, a njeno vladanje na Saškem-Anhaltu še ni zagotovljeno

V deželi Saška - Anhalt na vzhodu Nemčije bodo v nedeljo deželne volitve, na katerih se skrajno desni Alternativi za Nemčijo (AfD) obeta prepričljiva zmaga. A ker protimigrantska AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi ji uspelo oblikovati deželno vlado.

Visoka podpora na volitvah bi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povečala pritisk na kanclerja Friedricha Merza, obenem pa še okrepila AfD. Ta je še posebej priljubljena v nekdanji komunistični Vzhodni Nemčiji, vključno s Saško -Anhaltom. Medtem ko se Merzeva vlada spopada s pešanjem gospodarstva, AfD izkorišča nezadovoljstvo Nemcev in v javnomnenjskih raziskavah pridobiva priljubljenost.

Če bi AfD v Saški - Anhaltu prišla na oblast, bi bil to njen največji uspeh v 13 letih njenega obstoja ter tudi velik politični šok za Nemčijo. Prvič po drugi svetovni vojni bi bila namreč skrajno desna stranka na oblasti v kateri od 16 zveznih dežel.

Z vodenjem deželne vlade bi AfD v skladu z nemškim sistemom po poročanju medijev dobila obsežna pooblastila na področjih, kot so zdravstvo, izobraževanje ter celo politika priseljevanja in varnostna politika. Pridobila bi tudi nadzor nad policijo in varnostnimi službami v Saški - Anhaltu.

To bi sprožilo vprašanja glede izmenjave najobčutljivejših podatkov z Berlinom in drugimi deželami, zlasti zato, ker bi stranka imela politični nadzor nad notranjeobveščevalno službo, ki je njene skupine v petih nemških deželah, tudi Saški - Anhaltu, označila za skrajno desne.

Kandidatka skrajno desne politične stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) Juliane Waehler govori na volilnem shodu v Naumburgu, nekdanjem sovjetskem garnizonu, v Saški - Anhaltu, pred državnimi volitvami, ki bodo potekale 6. septembra. Stranka si prizadeva, da bi dobila dovolj glasov in tako prvič vodila državno vlado. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

To bi bil tudi hud udarec za Merza, ki je ob prevzemu položaja maja lani obljubil, da bo zmanjšal privlačnost AfD z ostrejšo politiko do priseljevanja in oživljanjem zastalega nemškega gospodarstva. A priljubljenost koalicije CDU/CSU odtlej še naprej pada, medtem ko podpora AfD, največji opozicijski in drugi najmočnejši parlamentarni stranki, na zvezni ravni ostaja stabilna.

V Saški - Anhaltu z 2,1 milijona prebivalcev, ki je po velikosti primerljiva s Slovenijo, je od leta 2002 na oblasti Merzeva desnosredinska Krščansko-demokratska unija (CDU). Na prejšnjih deželnih volitvah leta 2021 je CDU dobila 37,1 odstotka glasov, deželo pa vodi v koaliciji z levosredinskimi socialdemokrati (SPD) in liberalno stranko FDP.

Merz je v nedavnem pogovoru za televizijo ARD dejal, da bo CDU zadnji teden predvolilne kampanje poskušala storiti vse, kar je v njeni moči, da prepreči možnost vlade AfD. Priznal je, da se njegova stranka v tej zvezni deželi sooča s »težkimi razmerami«.

AfD želi osvojiti absolutno večino glasov. »To je zgodovinska priložnost za Saško - Anhalt. Tukaj pišemo zgodovino,« je na nedavnem volilnem shodu v mestu Möser dejal vodja AfD v deželi Ulrich Siegmund. A glede na javnomnenjske raziskave ji to ne bo uspelo.

Pogled na volilni shod, ki ga je 1. septembra 2026 priredila skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) v Haldenslebnu, v vzhodni Nemčiji. Volivci bodo v vzhodni zvezni deželi Saška - Anhalt šli na volišča na lokalne volitve 6. septembra 2026. FOTO: Ronny Hartmann/AFP

V sredo objavljena anketa inštituta Insa skrajno desni stranki napoveduje 43 odstotkov glasov, vladajočim krščanskim demokratom (CDU) pa 22 odstotkov. Tretja najmočnejša sila bi bila skrajno leva Levica z 12 odstotki.

Petodstotni prag za vstop v deželni parlament naj bi glede na raziskavo, ki temelji na tisoč spletnih anketah med 26. avgustom in 1. septembrom, prestopili tudi levosredinska SPD s sedmimi odstotki in Zeleni s petodstotno podporo. Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW) s štirimi in liberalna FDP s tremi odstotki podpore se v parlament ne bi uvrstili, izide ankete povzema nemška tiskovna agencija DPA.

Politične spremembe v negotovosti

Pričakovati je, da bo prihod AfD na oblast preprečil t. i. požarni zid, načelno zavezo nemških strank, da ne bodo sodelovale s skrajno desno stranko. Levo usmerjena populistična BSW, ki pa je protimigrantska in proruska, je po poročanju tujih tiskovnih agencij že dopustila možnost sodelovanja v vladi z AfD, če bo prišla v parlament.

Siegmunda, ki upa, da bo postal prvi ministrski predsednik kake od 16 nemških zveznih dežel iz vrst AfD, je nemški politični tednik Spiegel sredi avgusta označil za najnevarnejšega moškega v Nemčiji. 35-letnik z več sto tisoč sledilci na družbenih omrežjih med prioritetami izpostavlja izgon nezakonitih migrantov in predvsem odpravo spodbud, zaradi katerih ljudje po njegovih besedah prihajajo v Nemčijo.

Sprožiti želi tudi postopek umika dežele iz sistema regionalne javne radiotelevizije, ki po njegovih trditvah širi dezinformacije. V Saški - Anhaltu želi stranka AfD dovoliti šolanje na domu, ki je v Nemčiji prepovedano. Napoveduje tudi prepoved izobešanja mavričnih zastav v šolah in obvezno izobešanje nemške zastave. AfD tudi nasprotuje finančni podpori Ukrajine in poziva k odpravi sankcij proti Rusiji; o teh zadevah sicer ne odloča deželna vlada.

Siegmundov glavni tekmec, sedanji ministrski predsednik Sven Schulze iz CDU, je dejal, da želi AfD vrnitev v preteklost in da bi se dežela pod njeno vladavino soočila z izolacijo. Merz pa je v intervjuju za ARD posvaril tudi pred gospodarskimi posledicami.

Če AfD v Saški - Anhaltu ne bo uspelo osvojiti absolutne večine, bo CDU po poročanju DPA morda poskušala sestaviti vlado s strankami na levici, kot sta SPD in Zeleni. Takšen dogovor bi verjetno zahteval tudi podporo Levice, za katero se je CDU zavezala, da ne bo sodelovala z njo.

Kako bo izid volitev v Saški - Anhaltu vplival na zvezno vlado, še zlasti če bi CDU in njeni koalicijski partnerji dosegli slabe rezultate tudi na volitvah 20. septembra v Berlinu in deželi Mecklenburg - Predpomorjansko, ni jasno. Slovenska veleposlanica v Berlinu Ana Polak Petrič je sicer v nedavnem pogovoru za STA med drugim opozorila na dejstvo, da se podpora AfD krepi tudi na zahodu Nemčije, kar je nov element v političnem dogajanju v državi, s katerim se bosta morala tako politika kot družba soočiti.