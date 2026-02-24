Nekdanji premier hospitaliziran po razkritju stikov z Epsteinom

Nekdanjega predsednika vlade Norveške Thorbjørna Jaglanda, ki ga preiskujejo zaradi suma finančnih kaznivih dejanj, povezanih z Jeffrejem Epsteinom, so danes sprejeli v bolnišnico. To je za norveški portal VG potrdil njegov odvetnik Anders Brosveet.

Po besedah Brosveeta je 75-letni Jagland v bolnišnici zaradi stresa, ki ga doživlja zaradi razkritij njegovih stikov z umrlim spolnim prestopnikom. Hkrati je zanikal informacije, ki so se pojavile v medijih, da naj bi Jagland poskušal storiti samomor.

Zasedal pomembne funkcije

Norveška je preiskavo nekdanjega premiera in generalnega sekretarja Sveta Evrope sprožila zaradi povezav z Epsteinom. Enota policije za dejanja, povezana s finančnim kriminalom, je preiskavo »hujše korupcije« sprožila na podlagi dejstva, da je Jagland v obdobju, v katerega glede na dokumente segajo stiki med njim in Epsteinom, zasedal tako položaj vodje odbora za podelitev Nobelove nagrade za mir kot generalnega sekretarja Sveta Evrope.

Jagland je bil od leta 1996 do leta 1997 norveški premier, na čelu Sveta Evrope pa je bil med letoma 2009 in 2019. Med januarjem 2009 in marcem 2015 je tudi predsedoval odboru, ki izbira dobitnika Nobelove nagrade za mir.

Glede na vsebino novih dokumentov iz preiskave Epsteina je imel Jagland tesne stike z njim. Med drugim ga je po poročanju časnika VG prosil za finančno pomoč pri nakupu stanovanja, čeprav je Jagland zatrdil, da je vsa nepremičninska posojila pridobil pri banki.

Na dan je prišlo tudi, da je leta 2018 bival pri Epsteinu v New Yorku, leta 2015 in 2018 pa v njegovem stanovanju v Parizu. Leta 2014 je z družino načrtoval obisk Epsteinovega otoka, a je bil na koncu obisk odpovedan. Na Norveškem prah dviga tudi vsebina njunega dopisovanja, v katerem Jagland med drugim omenja »izjemna dekleta« v Albaniji.