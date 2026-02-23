Afera Epstein: britanska policija aretirala nekdanjega veleposlanika, pod pritiskom tudi premier

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Britanska policija je danes aretirala nekdanjega britanskega veleposlanika v ZDA Petra Mandelsona v okviru preiskave domnevne zlorabe položaja, ki jo je policija uvedla potem, ko so na dan prišle podrobnosti glede njegovih povezav s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
»Policisti so aretirali 72-letnega moškega zaradi suma zlorabe javnega položaja,« je v izjavi sporočila londonska policija, medtem ko so britanski mediji poročali, da je policija aretirala Mandelsona.
Pod pritiskom se je znašel tudi britanski premier Keir Starmer, ki je Mandelsona leta 2024 imenoval za veleposlanika v ZDA, septembra lani pa ga je v luči takratnih razkritij v povezavi z Epsteinom razrešil s položaja.
Mandelson je po novih razkritjih izstopil iz stranke laburistov, Starmer pa je odredil preiskavo njegovih vezi z Epsteinom. Britanski premier je sicer priznal, da je že pred imenovanjem Mandelsona za veleposlanika vedel za njegovo prijateljevanje z Epsteinom, a hkrati zatrdil, da mu je Mandelson lagal o obsegu njunega prijateljstva.
