    Svet

    Afera Epstein še naprej trese svet: odstopil lord, v zadregi tudi princesa

    Lord Mandelson je po najnovejših razkritjih njegovih povezav s pedofilom, ki naj bi v zaporu storil samomor, izrazil obžalovanje.
    Jeffrey Epstein je leta 2019 umrl v zaporniški celici. FOTO: U.S. Justice Department via Reuters
    Jeffrey Epstein je leta 2019 umrl v zaporniški celici. FOTO: U.S. Justice Department via Reuters
    R. I.
    2. 2. 2026 | 06:46
    3:37
    Afera z Epsteinovimi dokumenti še naprej trese celoten svet. V Veliki Britaniji je iz laburistične stranke po poročanju BBC izstopil lord Mandelson, potem ko se je izkazalo, da je bil povezan z zloglasnim obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom.

    Nekdanji britanski minister je moral lani odstopiti z mesta veleposlanika v ZDA, saj so na dan prišle njegove vezi z Epsteinom. Iz dokumentov, ki jih je v petek objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje, je razvidno, da je Epstein med letoma 2003 in 2004 lordu Mandelsonu v treh ločenih transakcijah nakazal skupno 75 tisoč dolarjev. 

    image_alt
    Epsteinovi dokumenti: Bill Gates jezno zanikal, da bi ga Rusinje okužile

    Lord Mandelson je po najnovejših razkritjih njegovih povezav s pedofilom, ki naj bi v zaporu storil samomor – okoliščine njegove smrti so še vedno sumljive – izrazil obžalovanje. Povedal je, da se nakazil Epsteinu ne spomni, da pa je treba zadevo preiskati. Ker laburistične stranke ne želi spravljati v zadrego, je odstopil, je še dodal.

    Hkrati se je javno opravičil »ženskam in dekletom, katerih glasovi so bili utišani«. BBC poroča, da lord ni prepričan, ali so na novo objavljeni dokumenti verodostojni. Ponovil je, da obžaluje svoje poznanstvo z Epsteinom. 

    Britanski politik ima sicer dolgo in tesno vez z laburistično stranko. Njegov dedek je bil Herbert Morrison, leta 1945 minister v vladi Clementa Attleeja. Lorda Mandelsona je britanski premier Keir Starmer decembra leta 2024 poslal v Washington kot britanskega veleposlanika, vendar to delo opravljal manj kot leto dni – septembra lani je namreč odstopil zaradi povezav s pedofilskim nizkotnežem.

    Norveška prestolonaslednica Mette-Marit. FOTO: Lise Aserud/Afp
    Norveška prestolonaslednica Mette-Marit. FOTO: Lise Aserud/Afp

    Velika Britanija pa ni edina država, v kateri se vidni in vplivni posamezniki soočajo z obtožbami o povezavi s pedofilom. Afera trese tudi norveški kraljevi dvor, saj so razkriti dokumenti pokazali, da je bila v stiku z Epsteinom norveška prestolonaslednica Mette-Marit. Kot kažejo dokumenti, si je med letoma 2011 in 2014 dopisovala z Einsteinom. Da je mera še bolj polna, so zadevo razkrili na predvečer sojenja sinu Mette-Marit Mariusu Borgu Høibyju, ki se sooča z obtožbami o spolnih napadih in trgovini z drogo. 

    Princesa je po poročanju BBC v soboto povedala, da obžaluje stike z Epsteinom in da je glede tega pokazala »slabo presojo«. Žrtvam zlorab je izrazila globoko sočutje. Precej nenavadno je, da je princesino slabo presojo potrdil tudi norveški premier Jonas Gahr Støre. Objavljeni dokumenti navajajo, da je princesa Mette-Marit januarja leta 2013 preživela štiri dni v Epsteinovi vili v Miamiju. Zasebna korespondenca med njima kaže na topel oziroma precej prijateljski odnos med njima.  

    Jeffrey Epstein je leta 2019 umrl v zaporniški celici, medtem ko je čakal na sojenje zaradi obtožb o povezavi s trgovino z ljudmi. za spolno izkoriščanje. 

    Več iz teme

    Jeffrey EpsteinEpsteinovi dokumentispolne zlorabeGhislaine MaxwellMette-Maritlord mandelson

