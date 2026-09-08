Afera Kartagina še en udarec za ugled Zelenskega

Če država ne bi bila sredi vojne vihre, ki danes traja že 1658. dan, bi bil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v težavah. Komaj se umiri razburjenje zaradi enega korupcijskega škandala, v katerega so običajno vpleteni njegovi tesni sodelavci, že izbruhne nov. Tokrat je bil zaradi mafijske sheme, prek katere so državni tožilci za mastno plačilo varovali mrežo ukrajinskih goljufov, ki je s pomočjo nezakonitih klicnih centrov izpraznila račune številnim naivnežem po svetu, prisiljen odstopiti generalni tožilec Ruslan Kravčenko.