Afera Orbánovi vohuni bremeni madžarskega komisarja

Medijsko razkritje, da je v prejšnjem desetletju, med letoma 2012 in 2018, v Bruslju delovala madžarska vohunska mreža, ki je – bolj neuspešno – novačila informante med uradniki evropske komisije, je posebno neprijetno za Olivérja Várhelyija, evropskega komisarja in zaupnika Viktorja Orbána. Eno od vprašanj je, ali je sploh verjetno, da Várhelyi, ko je bil vodja predstavništva Madžarske v Bruslju, ne bi vedel za početje podrejenih kadrov.

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen doslej še ni javno komentirala afere, toda po uradnih navedbah iz palače Berlaymont je v nedeljo opravila pogovor z Várhelyijem. Po besedah glasnice evropske komisije je madžarski komisar na izrecno vprašanje o tem odgovoril, da kot vodja predstavništva ni vedel za poskuse obveščevalne službe, da bi novačila uradnike EU.