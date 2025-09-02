  • Delo d.o.o.
    Svet

    Helikopterske ekipe iščejo morebitne preživele po potresu v Afganistanu

    V potresu z magnitudo 6, ki je v nedeljo pozno zvečer prizadel vzhodni Afganistan, je umrlo več kot 800 ljudi.
    Žalujoči v provinci Kunar. FOTO: Wakil Kohsar/AFP
    Galerija
    Žalujoči v provinci Kunar. FOTO: Wakil Kohsar/AFP
    R. I.
    2. 9. 2025 | 07:05
    2. 9. 2025 | 09:22
    7:13
    A+A-

    Po včerajšnjem potresu z magnitudo 6 v Afganistanu, blizu meje s Pakistanom, ki je najbolj prizadel odmaknjeno in gorato provinco Kunar, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 800 ljudi, še več kot 2800 ljudi je poškodovanih. Število žrtev bi se lahko znatno povečalo, kot piše BBC, saj mnoge še vedno pogrešajo pod ruševinami, medtem ko uradniki poročajo, da so bila uničena celotna naselja.

    Danes se nadaljujeta iskanje morebitnih preživelih in reševanje, predvsem na težko dostopnih območjih, ki pa jim grozi tudi huda lakota, saj so zaradi potresa ogrožene pšenica in živali. Zaradi zaprtih cest so reševalne akcije otežene in jih izvajajo po zraku; pri tem helikopterji poskušajo doseči prizadeta območja.

    Reševalne operacije so bile v ponedeljek osredotočene na štiri vasi v provinci Kunar, zdaj pa bodo namenjene doseganju bolj oddaljenih lokacij, je za tiskovno agencijo Reuters povedal Ehsanula Ehsan, vodja uprave za obvladovanje nesreč v provinci, piše BBC.

    »Ne moremo natančno napovedati, koliko trupel je še vedno ujetih pod ruševinami,« je dejal. »Naš cilj je te operacije zaključiti čim prej in začeti razdeljevati pomoč prizadetim družinam.« Težavna vožnja do gorskih vasi ovira prizadevanja za pomoč. Na teren so poslali težke stroje za čiščenje cest, je dodal.

    Poškodovane prevažajo v edino večjo bolnišnico v mestu, ki je bila že pred katastrofo močno preobremenjena, še navaja BBC.

    Sicer bodo potrebovali več dni, da bodo ocenili celoten obseg katastrofe.

    Reševanje s helikopterjem. FOTO: Wakil Kohsar/AFP
    Reševanje s helikopterjem. FOTO: Wakil Kohsar/AFP

    Pomoč

    Kot je za BBC povedal glavni koordinator Združenih narodov v Afganistanu, pripravljajo tople obroke in odeje za prizadete v potresu. Talibi so pozvali k mednarodni pomoči, pri čemer je Združeno kraljestvo obljubilo milijon funtov za nujno pomoč in pri tem poudarilo oz. opozorilo, da denar ne bo prišel v roke talibov, zato bo pomoč usmerjena prek partnerskih organizacij.

    Britanska pomoč v višini enega milijona funtov bo razdeljena med Sklad Združenih narodov za prebivalstvo (UNFPA) in Mednarodni Rdeči križ (IFRC) za zagotavljanje ključne zdravstvene oskrbe in nujnih zalog Afganistancem v najbolj prizadetih regijah, piše v izjavi vlade. Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva je dejal, da je Kitajska pripravljena zagotoviti pomoč za odpravo posledic nesreče »glede na potrebe Afganistana in v okviru svojih zmožnosti«.

    Medtem je indijski zunanji minister Subrahmanjam Džajšankar povedal, da je Indija v Kabul dostavila tisoč družinskih šotorov in da je na poti v Kunar 15 ton prehranskih izdelkov, dodatni material za pomoč pa bo iz Indije odposlan od torka naprej. Ameriško zunanje ministrstvo je v ponedeljek na omrežju X izrazilo sožalje zaradi izgube življenj v potresu, vendar se ni takoj odzvalo na vprašanje, ali bodo ZDA zagotovile kakršnokoli pomoč.

    FOTO: Wakil Kohsar/AFP
    FOTO: Wakil Kohsar/AFP

    Reševalci so v ponedeljek ponoči iskali preživele, borili so se, da bi dosegli oddaljena območja, odrezana od mobilnih omrežij. Mnogi so bili ujeti pod ruševinami preprostih blatnih in kamnitih hiš, zgrajenih v strmih dolinah, piše Guardian. Reševalci so se težko prebili do oddaljenih območij zaradi grobega gorskega terena in slabega vremena.

    Na fotografijah je mogoče videti mrtve, med njimi tudi otroke, zavite v bele rjuhe. Nad njimi so vaščani molili, preden so jih pokopali, helikopter pa je prevažal ranjene v bolnišnice.

    »Sobe in stene so se zrušile … ubile nekaj otrok in ranile druge,« je povedal 22-letni Zafar Kan Godžar, ki so ga evakuirali iz Nurgala v Džalalabad skupaj z bratom, ki si je zlomil nogo, kot navaja Guardian.

    Tla so se stresla okrog polnoči (z nedelje na ponedeljek) po lokalnem času, in sicer na globini osem kilometrov, le 27 kilometrov od mesta Džalalabad. Potres je stresel zgradbe vse od Kabula do pakistanske prestolnice Islamabad, porušil je tri vasi v provinci Kunar, mnoge druge pa so bile močno poškodovane, pravijo oblasti. V Kunaru je bilo ubitih vsaj 610 ljudi, v Nangarharju pa 12, so dodali.

    FOTO: Wakil Kohsar/AFP
    FOTO: Wakil Kohsar/AFP

    Stopnjevanje krize

    Katastrofa bo še dodatno obremenila vire talibske oblasti v državi, izčrpane od vojne, ki se že spopada s krizo zaradi drastičnega padca tuje pomoči in deportacij na stotisoče Afganistancev iz sosednjih držav.

    Šarafat Zaman, tiskovni predstavnik ministrstva za zdravje v Kabulu, je pozval k mednarodni pomoči za odpravo posledic potresa: »Potrebujejo jo, ker je tukaj veliko ljudi izgubilo življenje in domove,« je povedal za Reuters.

    Vas Mazar Dara village v območju Nurgal v provinci Kunar. FOTO: Wakil Kohsar/AFP
    Vas Mazar Dara village v območju Nurgal v provinci Kunar. FOTO: Wakil Kohsar/AFP

    Območje, prizadeto zaradi dežja

    »Območje potresa je bilo v zadnjih 24 do 48 urah prizadeto tudi zaradi močnega dežja, zato je tveganje za plazove in skalne podore precej veliko. Številne ceste so neprevozne,« je za Reuters povedala Kate Carey, uslužbenka urada ZN za koordinacijo humanitarnih zadev (UNOCHA). Reševalne ekipe in oblasti poskušajo hitro odstraniti poginule živali, da bi zmanjšali tveganje onesnaženja vodnih virov, je še dodala Careyjeva, kot navaja Guardian.

    »Vse naše ekipe so bile mobilizirane za pospešitev pomoči, da se zagotovi celovita in popolna podpora,« je dejal tiskovni predstavnik ministrstva za zdravje Abdul Maten Kani, ki je omenil prizadevanja na področjih od varnosti do hrane in zdravja.

    Posnetki Reuters Television so pokazali helikopterje, ki prevažajo prizadete, medtem ko so prebivalci pomagali varnostnim silam in medicinskemu osebju nositi ranjene do reševalnih vozil na območju z dolgo zgodovino potresov in poplav.

    Nekateri vaščani so sedeli in jokali med kupi ruševin svojih domov. Drugi so začeli ročno odstranjevati ruševine ali so ranjene nosili na improviziranih nosilih.

    To je bil tretji velik smrtonosni potres v Afganistanu od leta 2021, ko so oblast prevzeli talibi, potem ko so se tuje sile umaknile, kar je povzročilo prekinitev mednarodnega financiranja, ki je predstavljalo večino državnega proračuna, piše Guardian.

    Diplomati in predstavniki pomoči pravijo, da so krize drugod po svetu ter nezadovoljstvo donatorjev zaradi politike talibov do žensk, vključno z omejitvami za tiste, ki delajo v humanitarnih organizacijah, spodbudili zmanjšanje financiranja.

    Tudi humanitarna pomoč, ki je obšla politične institucije za nujne potrebe, se je letos skrčila na 767 milijonov dolarjev s 3,8 milijarde v letu 2022.

    potres Afganistan smrtne žrtve žrtve reševanje naravna nesreča

