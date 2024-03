Afganistanska veja Islamske države naj bi načrtovala napad v Rusiji

Ruske oblasti so danes sporočile, da so ubili domnevne člane skrajne skupine Islamska država (IS), ki naj bi načrtovali teroristični napad na sinagogo v Moskvi. Po podatkih varnostne službe FSB naj bi šlo za pripadnike afganistanske veje IS. Koliko ljudi je bilo ubitih v operaciji, ruske oblasti niso sporočile.

Ruska varnostna služba FSB je v sporočilu navedla, da so v okviru operacije v regiji Kaluga jugozahodno od Moskve razkrili dejavnosti skupine Vilajat Horasan, celice afganistanske veje IS, katere pripadniki so načrtovali oborožen napad na vernike v sinagogi v Moskvi, je poročala ruska tiskovna agencija Tass.

Po navedbah FSB so se »teroristi« med aretacijo z orožjem uprli agentom varnostne službe in »bili nevtralizirani s povratnim ognjem«. V okviru operacije so zasegli tudi strelno orožje, strelivo in sestavne dele za izdelavo improvizirane eksplozivne naprave.

Novičarski medij Zvezda, ki je blizu ruski vojski in varnostnemu aparatu, je objavil videoposnetek FSB, na katerem je poleg pištol, streliva in nožev videti dve trupli v hiši. FSB sicer ni sporočil, koliko ljudi je bilo ubitih v operaciji, prav tako tudi niso sporočili njihove narodnosti.

Ruske oblasti pogosto poročajo, da so preprečile načrtovane napade domnevnih islamističnih skupin v državi. Pred dnevi so sporočile, da je FSB ubila šest domnevnih borcev IS v južni republiki Ingušetiji, kjer živi večinsko muslimansko prebivalstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.