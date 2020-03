Afganistanska vrnitev v točko nič

Slab mesec dni po podpisu zgodovinskega mirovnega dogovora med Združenimi državami in talibi se razmere v Afganistanu nikakor ne umirjajo. Nasprotno.



Dogovor, ki naj bi prinesel takojšnji konec sovražnosti, je dejansko zdržal le nekaj dni – pa še to bolj zaradi vremenskih kot pa političnih vzrokov. V zadnjem mesecu so spopadi med talibi in afganistanskimi varnostnimi silami potekali kar v štiriindvajsetih afganistanskih provincah, ob tem pa so talibi (predvsem v provinci Kunar) bojevali še vzporedno vojno z lokalno franšizo samooklicane Islamske države (Korasan).



Če ne upoštevamo prvih znakov epidemije koronavirusa, ki bi lahko hudo prizadela popolnoma opustošeno državo brez omembe vrednega zdravstvenega sistema, se po podpisu mirovnega dogovora, za katerega je bilo potrebnih osemnajst mesecev in devet krogov pogajanj v Dohi, ni prav veliko spremenilo.



Ameriške sile z resnim umikom, ki bo v najboljšem primeru tako ali tako štirinajst mesecev, še niso začele. Večje izmenjave zapornikov med talibi in afganistanskimi oblastmi/varnostnimi silami še ni bilo (5000 talibov za 1000 vladnih vojakov in policistov). Ob tem se – kar je že vsaj šest let stalnica – Afganistan nahaja v globoki politični krizi, ki še dodatno krepi napetosti in kuri spopade.



Po vsiljenih predsedniških volitvah, na katerih ni bilo jasnega zmagovalca, sta zmago razglasila oba glavna kandidata: dosedanji predsedniki Ašraf Gani in njegov velik tekmec Abdula Abdula. Podobno je bilo sicer že leta 2014, a tedaj je mednarodnim posrednikom Ganija in Abdulo nekako uspelo prepričati v kompromisno skupno vladanje.



Tokrat, kot vse kaže, ne bo šlo. V ponedeljek je bil na hitrem postanku v Kabulu neuspešen tudi ameriški zunanji minister Mike Pompeo: oba afganistanska voditelja, ki se med seboj spopadata za dediščino (padle) države po ameriškem odhodu, sta mu dala košarico. Oba si namreč želita postati absolutna vladarja Afganistana, brez mednarodne podpore pa to seveda ni mogoče. Tudi zato se tako eden kot drug že ozirata k morebitnim novim zaveznikom (Rusija, Kitajska, Iran).



A košarico sta dobila tudi onadva. Iz Washingtona so namreč nemudoma sporočili, da bodo zaradi nezmožnosti političnega dogovora v Kabulu denarno pomoč Afganistanu znižali za milijardo dolarjev.



To bi bilo v obdobju, ko talibi postopoma prevzemajo nadzor nad celotno državo, zaradi česar se bo Afganistan, ki je v stalni vojni že dobra štiri desetletja, znašel v točki nič (vrnitev v leto 2001), za afganistanske oblasti in varnostne sile namreč lahko usodno. Kar 75 odstotkov afganistanskega proračuna namreč tvori mednarodna pomoč – vojaška (štiri milijarde dolarjev) in razvojno-civilna (pol milijarde dolarjev). Afganistanske varnostne sile so finančno, logistično, orožarsko in obveščevalno tako rekoč v celoti odvisne od Združenih držav. Zdaj, ko Američani odhajajo in bo manj tudi denarja, talibom res ne bo težko ponovno vstopiti v Kabul in na novo zagnati – preteklost.



Ne pozabimo: ko so je iz Afganistana leta 1989 neslavno umaknila sovjetska vojska in je Moskva kmalu zatem prekinila finančne tokove s Kabulom, se je režim sesul in začela se je brutalna državljanska vojna.

Ki so jo, ironično, končali talibi.