Afganistanski podpredsednik Amrullah Saleh je preživel bombni napad

Prvi podpredsednik Afganistana Amrullah Saleh (levo) na posnetku s predsednikom Ašrafom Ganijem (v sredi) in drugim podpredsednikom Sarwarom Danishem (desno). FOTO: Mohammad Ismail/Reuters

Napad tik pred mirovnimi pogajanji

Kot navaja agencija Reuters, se je danes v afganistanski prestolnici Kabul zgodil bombni napad na afganistanskega podpredsednika, ki pa je napad preživel nepoškodovan. Za zdaj še nihče ni prevzel odgovornosti za napad.V napadu na konvoj vozil, v katerem se je prevažal Saleh, so bili ubiti najmanj štirje ljudje, najmanj šestnajst pa je bilo ranjenih. Med njimi so bili tudi Salehovi telesni stražarji. Sicer pa je bil Saleh že večkrat tarča bombnih napadov, med hujšimi je bil lanskoletni napad na njegovo pisarno, v kateri je umrlo dvajset ljudi, sam pa je tudi takrat preživel nepoškodovan.Današnji napad se je zgodil malo pred težko pričakovanim začetkom mirovnih pogajanj med afganistansko vlado in talibi, ki naj bi bila v katarski prestolnici Dohi. Uradniki in diplomati že dalj časa svarijo prav pred naraščajočim nasiljem med vlado in upornimi talibi, ki bi utegnilo ogroziti mirovni proces, še preden bi se ta sploh začel. Februarski mirovni dogovor med talibi in ZDA namreč ni prinesel pričakovane umiritve in je bil po mnenju analitikov bolj namenjen pripravi na umik Američanov iz Afganistana kot pa doseganju resničnega miru.