Agenti egiptovske tajne službe obsojeni zaradi ugrabitve italijanskega študenta

Sodišče v Rimu je v ponedeljek štiri agente egiptovske tajne službe v odsotnosti obsodilo na po deset let zapora zaradi ugrabitve italijanskega študenta Giulia Regenija, ki so ga pred desetletjem v Egiptu mučili in ubili. Ni pa jih spoznalo za krive umora 28-letnika, zaradi katerega so se zaostrili odnosi med državama.

Regenija, ki je v Kairu raziskoval za doktorsko nalogo, so januarja 2016 ugrabili, devet dni kasneje pa so njegovo izmaličeno truplo našli v predmestju egiptovske prestolnice.

Truplo, na katerem so bile vidne sledi mučenja, je bilo tako iznakaženo, da je bil komaj prepoznaven. Polomljene je imel vse zobe in 15 kosti, na telesu je imel vtisnjene črke, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnil družinski odvetnik.

Preiskovalci so prepričani, da so Regenija, ki je bil doktorski študent na Univerzi Cambridge, ugrabili in ubili, ker so ga zamenjali za tujega vohuna. Regeni je sicer preučeval egiptovske sindikate, ki so ena od občutljivih tem za egiptovske oblasti.

»Glede resnice in pravice ni mogoče sklepati kompromisov,« je po izreku sodbe novinarjem dejala odvetnica družine Regeni Alessandra Ballerini. Poudarila je, da bo italijanska vlada »zdaj to morala upoštevati in zahtevati odškodnino za škodo, kot to zahteva državno tožilstvo, in prekiniti odnose z državo, ki ni niti približno varna, temveč muči in ubija celo državljane tako imenovanih prijateljskih držav«.

Gre za dva milijona evrov odškodnine, ki bi jih lahko Rim zahteval od Egipta, ker so obsojenci javni uslužbenci. Da bi Egipt obsojence izročil, je namreč zelo malo verjetno.

To je sicer drugo sojenje, potem ko so prvo sojenje leta 2021 sodniki razveljavili, ker tožilcem ni uspelo obvestiti osumljencev o postopkih proti njim. Ponovno sojenje je omogočila odločitev italijanskega ustavnega sodišča septembra 2023.

Na sodišču v Rimu so tako danes izrekli kazni na sojenju štirim obtoženim egiptovskim tajnim agentom – generalu, dvema polkovnikoma in majorju –, od katerih je bil general oproščen.

Nekaj mesecev po razveljavitvi sojenja leta 2021 je italijanska parlamentarna komisija ugotovila, da je bila za Regenijevo smrt odgovorna egiptovska tajna služba. Egiptovsko sodstvo pa je obtožila, da je ravnalo na »oviralen in odkrito sovražen način«, saj ni razkrilo, kje se nahajajo obtoženci. Egiptovski javni tožilec pa je leta 2020 vse štiri osumljence opral odgovornosti za Regenijev umor in postopek ustavil.

Obsodba bi po poročanju AFP lahko znova zaostrila odnose med državama. Zunanji minister Antonio Tajani je sicer v odzivu dejal, da gre za sodbo na prvi stopnji in da »ni bil obsojen Egipt, temveč tri osebe«, in da je treba videti, kaj bo na koncu.