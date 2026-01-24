  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Agenti Ice pridržali dveletno deklico

    Na ulicah Minneapolisa se je včeraj kljub hudemu mrazu zbrala množica protestnikov, ki so zahtevali, da zvezna vlada preneha z nasiljem.
    Javna podoba Ice je še slabša, od kar je prišlo na dan, da so izkoristili petletnega otroka kot vabo za prijetje njegovega očeta. FOTO: Angela Weiss/AFO
    Galerija
    Javna podoba Ice je še slabša, od kar je prišlo na dan, da so izkoristili petletnega otroka kot vabo za prijetje njegovega očeta. FOTO: Angela Weiss/AFO
    R. I., STA
    24. 1. 2026 | 11:48
    24. 1. 2026 | 12:33
    4:56
    A+A-

    Agenti ameriške službe za priseljevanje in carino (Ice) so v četrtek v Minneapolisu zadržali še enega otroka, tokrat komaj dveletno malčico, in njenega očeta ter ju prepeljali v Teksas, poroča britanski Guardian.

    Očeta, ki je v sodnih dokumentih identificiran kot Elvis Joel Tipan-Echeverri, in njegovo hčerko Cloe so policisti ustavili in pridržali okoli 13. ure, ko sta se vračala iz trgovine. Zvezni sodnik je nato odredil izpustitev deklice do 21.30, vendar so ju zvezni uradniki posadili na letalo, ki je bilo namenjeno v teksaški priporni center. Oče, ki je iz Ekvadorja, ima v ZDA vloženo prošnjo za azil in še ni dobil dokončne odločbe, so opozorili njegovi odvetniki. Deklica pa živi v Minneapolisu, »odkar je kot novorojenček s starši prišla v Združene države«.

    Ministrstvo za domovinsko varnost se včeraj ni odzvalo na novinarska vprašanja o tem, zakaj so očeta in hčer odpeljali v Teksas in katere ukrepe je vlada sprejela za izpolnitev sodnikovega sklepa. Pojasnili so le, da je mejna patrulja v četrtek izvajala »ciljno usmerjeno operacijo«, ko so agenti »identificirali« Elvisa Joela Tipana Echeverrija. Prepoznali so ga kot »nezakonitega priseljenca«, ki da je večkrat nelegalno prestopil mejo z ZDA. Zatrdili so tudi, da so poskušali otroka izročiti materi, ki je bila v bližini, vendar je to po njihovih navedbah zavrnila. Odvetnik družine je to zanikal.

    Protestniki so bili večinoma belci, saj se pripadniki drugih ras bojijo izpostavljati, ker jih agenti Ice skoraj avtomatično obravnavajo kot sumljive. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    Protestniki so bili večinoma belci, saj se pripadniki drugih ras bojijo izpostavljati, ker jih agenti Ice skoraj avtomatično obravnavajo kot sumljive. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

    Liam kot vaba?

    Liam je bil že četrti otrok iz javnih šol Columbia Heights, ki so ga v zadnjih tednih pridržali agenti Ice. FOTO: AFP
    Liam je bil že četrti otrok iz javnih šol Columbia Heights, ki so ga v zadnjih tednih pridržali agenti Ice. FOTO: AFP
    Malčico in očeta so zvezni agenti zajeli le nekaj dni po tistem, ko so pridržali petletnega dečka. Ravnateljica javnih šol Columbia Heights Zena Stenvik je takrat medijem povedala, da so na družinski dovozni poti ustavili avtomobil, v katerem je bil Liam Ramos in dečku naročili, naj potrka na vrata svojega doma v predmestju Minneapolisa. Otroka naj bi postavili pred vrata, sami pa so se postavili v zasedo, da bi ujeli njegovega očeta Adriana Alexandra Coneja Ariasa.

    Tiskovna predstavnica ministrstva za domovinsko varnost Tricia McLaughlin je pojasnila, da je Ice izvajal operacijo za aretacijo očeta, ki je v ZDA nezakonito. Poskušal naj bi pobegniti in pri tem zapustil lastnega otroka. »Zaradi otrokove varnosti je eden od naših uradnikov ostal z otrokom, medtem ko so drugi prijeli Coneja Ariasa,« je izjavila.

    Liam je bil sicer že četrti otrok iz javnih šol Columbia Heights, ki so ga v zadnjih tednih pridržali agenti Ice. V torek so iz srednje šole odpeljali 17-letnega dijaka, ki je bil na poti v šolo, odpeljali pa so tudi 10-letnika in 17-letnika, je povedala ravnateljica.

    Protestniki v hudem mrazu

    Na ulicah Minneapolisa se je včeraj kljub hudemu mrazu zbrala množica protestnikov, ki so zahtevali, da zvezna vlada v Washingtonu preneha z nasiljem nad priseljenci in ameriškimi državljani. Spominjali so se pokojne Renee Good, ki jo je 7. januarja ubil agent Ice. Protestniki so bili večinoma belci, saj se pripadniki drugih ras bojijo izpostavljati, ker jih agenti Ice skoraj avtomatično obravnavajo kot sumljive. Bilo pa je tudi nekaj priseljencev iz Somalije, ki jih je predsednik ZDA Donald Trump večkrat označil za smeti.

    Protest se je zvečer nadaljeval v športni dvorani, saj so temperature zunaj padle na 30 in več stopinj Celzija pod ničlo.  FOTO: Brandon Bell /Afp
    Protest se je zvečer nadaljeval v športni dvorani, saj so temperature zunaj padle na 30 in več stopinj Celzija pod ničlo.  FOTO: Brandon Bell /Afp

    Trumpova vlada je od decembra v Minneapolis poslala 3000 zveznih agentov, ki so po podatkih ministrstva za domovinsko varnost doslej aretirali okrog 3000 nezakonitih priseljencev. V petek so na letališču Minneapolis-St. Paul pridržali več kot 100 duhovnikov različnih ver, ker so predolgo molili za odhod agentov Ice iz mesta. Pridržane so sicer hitro izpustili po izrečeni kazni za prekršek, poroča NBC.

    Protest se je zvečer nadaljeval v športni dvorani, saj so temperature zunaj padle na 30 in več stopinj Celzija pod ničlo. Protestu se je pridružilo več kot 700 podjetij iz Minneapolisa in okolice, ki so za en dan zaprla svoja vrata - od knjigarn do gledališč in trgovin.

    Zaprle so se tudi šole, vendar ni jasno ali zaradi mraza ali protesta. Protestniki so nosili transparente z napisi, kot je Nehajte ugrabljati naše sosede in Nočemo zamaskiranih milic.

    Dobri nameni

    Župan na svojo roko prenovil kapelico, obsojen na pogojno kazen

    Sodnica je Franciju Vovku izrekla leto in dva meseca pogojnega zapora s preizkusno dobo treh let.
    Gordana Stojiljković 22. 1. 2026 | 20:23
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Evropska poslanca Grims in Zver bosta sankcionirana

    Poslanca nista glasovala po zahtevi stranka, ker naj bi Ursula von der Leyen delovala »proti interesom Slovenije in SDS«.
    23. 1. 2026 | 10:54
    Smrt vojaka

    V imenu resnice: iz filma morajo izbrisati tri imena

    Sestra Blaža Furjana, novinar in režiser bodo morali plačati odškodnino, kolikšno, še ni odločeno.
    Aleksander Brudar 23. 1. 2026 | 05:00
    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
