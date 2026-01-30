Agentje ICE tudi v olimpijski Italiji

Iz Minneapolisa v Milano: Ob odprtju olimpijskih iger napovedane demonstracije na Trgu Scala.

Kontroverzna ameriška služba za priseljevanje in carine, s kratico ICE, ki je postala posebej znana, ko je obračunavala s protestniki v Minneapolisu (tam je pred očmi vseh ubila dva človeka), po vsem sodeč ni namenjena samo priseljevanju in carinam. Čisto posebno vlogo ima v ameriški družbi, deluje pa tudi po svetu. Med bližnjimi zimskimi olimpijskimi igrami v severni Italiji bo varovala ameriško delegacijo, poleg športne tudi državno, podpredsednika Vancea in zunanjega ministra Rubia. Priprave na zimske olimpijske igre so zanimive predvsem za severni del Italije, bolj na jugu so zimski športi eksotični. Ko pa so objavili, da z zimskimi športniki v Italijo prihaja tudi posebna agencija ICE, je novica vzbudila zanimanje prav pri vseh Italijanih. Skrajna levica je že napovedala, da bo 6. ...