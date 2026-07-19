  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    AI robot Sally prihaja v razred: ali je to prihodnost šolstva

    Vodstvo šole poudarja, da robot ne bo nadomeščal učiteljev, temveč jim bo pomagal pri poučevanju in učencem nudil dodatno podporo.
    Robot uporablja obdelavo naravnega jezika, prepoznava obrazno mimiko ter se z dijaki sporazumeva v realnem času. Fotografija je simbolična. FOTO: Mavric Pivk/Delo
    Galerija
    Robot uporablja obdelavo naravnega jezika, prepoznava obrazno mimiko ter se z dijaki sporazumeva v realnem času. Fotografija je simbolična. FOTO: Mavric Pivk/Delo
    R. I.
    19. 7. 2026 | 21:16
    4:05
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Šolsko okrožje Salamanca City Central v ameriški zvezni državi New York bo jeseni v okviru poskusnega projekta v pouk vključilo humanoidnega robota z umetno inteligenco. Vodstvo šole poudarja, da robot ne bo nadomeščal učiteljev, temveč jim bo pomagal pri poučevanju in učencem nudil dodatno podporo.

    Humanoidni robot z imenom Sally je razvilo kanadsko podjetje Realbotix. Po navedbah tehnološkega portala Mashable bo najprej sodeloval pri srednješolskih predmetih s področja umetne inteligence, programiranja in robotike, ki temeljijo na programu Woz ED STEM Pathway, razvitem pod okriljem soustanovitelja Appla Steva Wozniaka.

    Robot uporablja obdelavo naravnega jezika, prepoznava obrazno mimiko ter se z dijaki sporazumeva v realnem času. Po navedbah podjetja lahko odgovarja na vprašanja pri pouku, pomaga pri domačih nalogah in zagotavlja podporo tudi zunaj šolskih ur. Sally bo ves čas sedela za mizo, premikala pa bo lahko zgornji del telesa ter roke.

    image_alt
    Umetna inteligenca kot plišasti medvedek, ki ga nikoli ne odložimo

    Kot poroča Daily Mail, bo sistem deloval v zaprtem, lokalnem okolju brez povezave z internetom. Šolsko okrožje zatrjuje, da robot ne bo snemal zvoka ali videa ter ne bo posredoval osebnih podatkov podjetju Realbotix. Dijaki se bodo morali ob začetku pogovora identificirati z edinstveno identifikacijsko številko, na podlagi katere bo robot dostopal do njihovih učnih podatkov in lahko nadaljeval prejšnje pogovore oziroma ponudil prilagojeno pomoč.

    Po navedbah portala New York Focus,  je vrednost projekta dobrih 50.000 ameriških dolarjev. Če se bo pilotni projekt izkazal za uspešnega, namerava šolsko okrožje uporabo robota razširiti tudi na druge srednješolske predmete.

    Pomoč, ne zamenjava učiteljev

    Ravnatelj šolskega okrožja Mark Beehler je za New York Post dejal, da je uvedba tehnologije »vznemirljiva, a tudi nekoliko živčna izkušnja«, saj spremembe v izobraževanju pogosto naletijo na odpor. Ob tem je primerjal umetno inteligenco z uvajanjem elektronske pošte in interneta v šole. »Nekoč so se ljudje spraševali, zakaj učitelji sploh potrebujejo elektronsko pošto ali internet. To je naslednji korak,« je dejal.

    Šolsko okrožje je ob kritikah poudarilo, da robot »nikakor ne nadomešča učiteljev«. V objavi na družbenih omrežjih je zapisalo, da je namen projekta podpreti učitelje in učence, medtem ko »človeški odnosi in kakovosten pouk ostajajo v središču izobraževanja«. Dodali so še, da sistem ni primerljiv s splošnonamenskimi klepetalniki, saj pozna le učne vsebine, ki jih vanj naloži šola, ter vključuje varnostne omejitve, ki preprečujejo pogovore o nasilju, spolnosti ali igrah na srečo.

    image_alt
    Umetna inteligenca ne bo dovolj za oživitev rasti

    Po poročanju Mashabla pa projekt odpira tudi vprašanja o vse večji prisotnosti umetne inteligence v šolah. Strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko takšni sistemi poglobili neenakosti ali v okoljih z omejenimi viri postopoma nadomeščali učitelje. Šolsko okrožje te pomisleke zavrača in poudarja, da je Sally namenjena izključno kot pomoč pri pouku.

    Šolsko okrožje Salamanca City Central deluje na območju rezervata ljudstva Seneka, velik delež njegovih učencev pa prihaja iz staroselskih skupnosti. Po navedbah New York Focus je približno 79 odstotkov učencev iz socialno manj privilegiranih okolij, zaradi česar vodstvo šole projekt predstavlja tudi kot način zagotavljanja enakega dostopa do naprednih orodij umetne inteligence.

    Novice  |  Slovenija
    ZPS

    Odpoklicana še tri živila

    Zveza potrošnikov Slovenije potrošnikom svetuje, naj živila ne uporabljajo.
    17. 7. 2026 | 17:09
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Spolno prenosljive bolezni

    En sam tvegan spolni odnos je lahko dovolj

    Vodja ambulante za spolno prenosljive okužbe v UKC Ljubljana prof. dr. Mojca Matičič poudarja, da v Evropi bijemo plat zvona.
    Anja Intihar 17. 7. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

    Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
    13. 7. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Oranžno opozorilo: vetrolom, meteorne vode in toča povzročili največ težav

    Danes bo od zgodnjega popoldneva po vsej Sloveniji povečana verjetnost za krajevno močnejše nevihte in neurja.
    18. 7. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    15. 7. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

    Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
    15. 7. 2026 | 10:57
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Adolfo Laurenti, Visa

    Agenti umetne inteligence za potrošnika že opravijo celoten nakup

    Če bi po vseh šokih Evropa pristala v recesiji, to ne bi bilo presenetljivo. A ni, kar je izjemno, ugotavlja glavni ekonomist za Evropo pri Visi.
    Nejc Gole 18. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Tomaž Berločnik

    Odločitev, da v Sloveniji ne investiramo, se je izkazala za pravilno

    V Alfiju nameravajo zu drugim skladom zbrati 300 milijonov evrov in zgraditi za 1500 MW inštaliranih moči elektrarn
    Nejc Gole 18. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Svet kibernetske varnosti na zgodovinski prelomnici

    Kibernetska varnost je po novem odgovornost vodstva, ne le IT. Dejstvo je, da podjetja vseh svojih sistemov nimajo pod nadzorom.
    Miran Varga 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Najemni poslovni prostori

    Nove pisarne dvigujejo merila na trgu

    Kakovost mikrookolja je vse pomembnejši kriterij za najem poslovnih prostorov, starejši objekti bodo brez urejenega prezračevanja težko konkurenčni.
    Milka Bizovičar 16. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    umetna inteligencaizobraževanjeučiteljirobotišolstvošolaNew YorkučenjeZDArobotikatehnologijaChat GPT

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugo
    Odbojka

    Slovenci popolni iz Beograda, padla tudi Srbija

    Izbranci Fabia Solija so bili proti Srbom, ki niso imeli možnosti za uvrstitev na zaključni turnir lige narodov, v vlogi favorita in so jo tudi upravičili.
    19. 7. 2026 | 21:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Umetna inteligenca

    AI robot Sally prihaja v razred: ali je to prihodnost šolstva

    Vodstvo šole poudarja, da robot ne bo nadomeščal učiteljev, temveč jim bo pomagal pri poučevanju in učencem nudil dodatno podporo.
    19. 7. 2026 | 21:16
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    EP do 20 let

    Slovenski upi zlati na domačem eurobasketu

    Mladi košarkarji Slovenije so postali evropski prvaki. Na domačem EP do 20 let v Stožicah so pred 8.000 navijali premagali Srbijo.
    19. 7. 2026 | 21:16
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    1. SNL

    Zahović in Milanič nista začela zmagovito

    Nogometaši Aluminija in Maribora so se v prvem kolu 1. SNL v Kidričevem razšli z neodločenim izidom 0:0. Maribor bo v naslednjem krogu gostil Brinje.
    19. 7. 2026 | 20:34
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Po nočni dopinški kontroli žalosten konec za Jonasa Vingegaarda

    Danski as je grdo padel v 15. etapi in si zlomil ključnico. Novi prvi Pogačarjev izzivalec je Remco Evenepoel, ki je prvič slavil zmago v gorah.
    Miha Hočevar 19. 7. 2026 | 19:58
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    EP do 20 let

    Slovenski upi zlati na domačem eurobasketu

    Mladi košarkarji Slovenije so postali evropski prvaki. Na domačem EP do 20 let v Stožicah so pred 8.000 navijali premagali Srbijo.
    19. 7. 2026 | 21:16
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    1. SNL

    Zahović in Milanič nista začela zmagovito

    Nogometaši Aluminija in Maribora so se v prvem kolu 1. SNL v Kidričevem razšli z neodločenim izidom 0:0. Maribor bo v naslednjem krogu gostil Brinje.
    19. 7. 2026 | 20:34
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Po nočni dopinški kontroli žalosten konec za Jonasa Vingegaarda

    Danski as je grdo padel v 15. etapi in si zlomil ključnico. Novi prvi Pogačarjev izzivalec je Remco Evenepoel, ki je prvič slavil zmago v gorah.
    Miha Hočevar 19. 7. 2026 | 19:58
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Razno
    PRIHODNOST

    Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

    Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
    15. 7. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    15. 7. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INVESTICIJE

    Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    14. 7. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

    Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
    13. 7. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

    Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
    13. 7. 2026 | 09:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo