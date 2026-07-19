AI robot Sally prihaja v razred: ali je to prihodnost šolstva

Šolsko okrožje Salamanca City Central v ameriški zvezni državi New York bo jeseni v okviru poskusnega projekta v pouk vključilo humanoidnega robota z umetno inteligenco. Vodstvo šole poudarja, da robot ne bo nadomeščal učiteljev, temveč jim bo pomagal pri poučevanju in učencem nudil dodatno podporo.

Humanoidni robot z imenom Sally je razvilo kanadsko podjetje Realbotix. Po navedbah tehnološkega portala Mashable bo najprej sodeloval pri srednješolskih predmetih s področja umetne inteligence, programiranja in robotike, ki temeljijo na programu Woz ED STEM Pathway, razvitem pod okriljem soustanovitelja Appla Steva Wozniaka.

Robot uporablja obdelavo naravnega jezika, prepoznava obrazno mimiko ter se z dijaki sporazumeva v realnem času. Po navedbah podjetja lahko odgovarja na vprašanja pri pouku, pomaga pri domačih nalogah in zagotavlja podporo tudi zunaj šolskih ur. Sally bo ves čas sedela za mizo, premikala pa bo lahko zgornji del telesa ter roke.

Kot poroča Daily Mail, bo sistem deloval v zaprtem, lokalnem okolju brez povezave z internetom. Šolsko okrožje zatrjuje, da robot ne bo snemal zvoka ali videa ter ne bo posredoval osebnih podatkov podjetju Realbotix. Dijaki se bodo morali ob začetku pogovora identificirati z edinstveno identifikacijsko številko, na podlagi katere bo robot dostopal do njihovih učnih podatkov in lahko nadaljeval prejšnje pogovore oziroma ponudil prilagojeno pomoč.

Po navedbah portala New York Focus, je vrednost projekta dobrih 50.000 ameriških dolarjev. Če se bo pilotni projekt izkazal za uspešnega, namerava šolsko okrožje uporabo robota razširiti tudi na druge srednješolske predmete.

Pomoč, ne zamenjava učiteljev

Ravnatelj šolskega okrožja Mark Beehler je za New York Post dejal, da je uvedba tehnologije »vznemirljiva, a tudi nekoliko živčna izkušnja«, saj spremembe v izobraževanju pogosto naletijo na odpor. Ob tem je primerjal umetno inteligenco z uvajanjem elektronske pošte in interneta v šole. »Nekoč so se ljudje spraševali, zakaj učitelji sploh potrebujejo elektronsko pošto ali internet. To je naslednji korak,« je dejal.

Šolsko okrožje je ob kritikah poudarilo, da robot »nikakor ne nadomešča učiteljev«. V objavi na družbenih omrežjih je zapisalo, da je namen projekta podpreti učitelje in učence, medtem ko »človeški odnosi in kakovosten pouk ostajajo v središču izobraževanja«. Dodali so še, da sistem ni primerljiv s splošnonamenskimi klepetalniki, saj pozna le učne vsebine, ki jih vanj naloži šola, ter vključuje varnostne omejitve, ki preprečujejo pogovore o nasilju, spolnosti ali igrah na srečo.

Po poročanju Mashabla pa projekt odpira tudi vprašanja o vse večji prisotnosti umetne inteligence v šolah. Strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko takšni sistemi poglobili neenakosti ali v okoljih z omejenimi viri postopoma nadomeščali učitelje. Šolsko okrožje te pomisleke zavrača in poudarja, da je Sally namenjena izključno kot pomoč pri pouku.

Šolsko okrožje Salamanca City Central deluje na območju rezervata ljudstva Seneka, velik delež njegovih učencev pa prihaja iz staroselskih skupnosti. Po navedbah New York Focus je približno 79 odstotkov učencev iz socialno manj privilegiranih okolij, zaradi česar vodstvo šole projekt predstavlja tudi kot način zagotavljanja enakega dostopa do naprednih orodij umetne inteligence.