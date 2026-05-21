Air France in Airbus po letalski nesreči obsojena zaradi uboja iz malomarnosti

Prizivno sodišče v Parizu je danes družbo Air France in podjetje Airbus spoznalo za kriva uboja iz malomarnosti zaradi strmoglavljenja letala na poti iz Rio de Janeira v Pariz leta 2009, v katerem je umrlo 228 ljudi. Sodišče jima je naložilo globo in s tem razveljavilo oprostilno sodbo na nižji stopnji proti podjetjema izpred treh let.

Pariško sodišče je razsodilo, da sta francoski letalski prevozniki Air France in vodilni evropski proizvajalec letalske opreme Airbus »izključno in v celoti odgovorna za nesrečo leta AF447«. Vsakemu je naložilo plačilo globe v višini 225.000 evrov, kar je najvišja možna kazen za uboj iz malomarnosti za podjetje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Air France in Airbus, ki sta zanikala kakršno koli kazensko odgovornost in za nesrečo krivila napako pilota, sta bila sicer na prvi stopnji leta 2023 oproščena obtožb uboja iz malomarnosti. Sodišče je takrat razsodilo, da čeprav sta ravnala malomarno ali nepazljivo, ni mogoče ugotoviti neposredne vzročne povezave z nesrečo.

Ta sodba je bila udarec za družine žrtev, ki so dejale, da so ogorčene nad odločitvijo sodišča, da podjetji oprosti obtožb.

Čeprav je tožilstvo v sojenju leta 2023 samo zahtevalo umik obtožb, je nato vložilo pritožbo, da bi omogočilo »polni potencial pravnega pritožbenega postopka«. Sojenje v pritožbenem postopku je potekalo med septembrom in decembrom lani.

Odvetniki družin so trdili, da sta se obe podjetji zavedali težave s t.i. Pitotovimi cevmi, ki se uporabljajo za merjenje hitrosti letenja letal, in da piloti niso bili usposobljeni za ravnanje v izredni situaciji na tako visoki nadmorski višini.

Podjetji sta bili danes po poročanju AFP spoznani za krivi po vseh točkah obtožnice. Air France zato, ker ni zagotovil usposabljanja pilotov, prilagojenega situacijam, ki vključujejo zaledenitev Pitotovih cevi, in ker ni ustrezno obvestil posadk.

Airbusu pa je sodišče očitalo, da je podcenil resnost okvare Pitotovih cevi, in ga obtožilo zadrževanja informacij letalskim družbam o tem. Podjetje je sicer danes sporočilo, da se bo pritožilo na kasacijsko sodišče.

Čeprav je danes izrečena kazen v veliki meri simbolična, pa bo obsodba pomenila znatno škodo za ugled obeh podjetij, še navaja AFP.

Družine žrtev te najhujše nesreče v zgodovini francoskega letalstva so odločitev sodišča pozdravile. Dejale so, da se takšna podjetja ne morejo več skrivati za svojim tehnološkim ponosom.

Letalo Airbus A330 družbe Air France je 1. junija 2009 med neurjem izginilo z radarskih zaslonov na poti iz brazilskega mesta Rio de Janeiro v francosko prestolnico. Strmoglavilo je v Atlantik, pri čemer je umrlo 216 potnikov in 12 članov posadke. Na krovu so bili potniki 33 narodnosti, vključno z 72 Francozi in 58 Brazilci.