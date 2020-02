Airbus predstavil model zaobljenega letala

Evropski letalski proizvajalec Airbus je na letalskem sejmu v Singapurju danes razkril model zaobljenega letala. FOTO: Roslan Rahman/AFP

Evropski letalski proizvajalec Airbus je na letalskem sejmu v Singapurju danes predstavil model zaobljenega letala, pri katerem se v eno zlivajo trup letala in njegova krila. Letalo z delovnim imenom maveric že od lanskega poletja testirajo na skrivni lokaciji v Franciji, poročajo tuje tiskovne agencije.Novo letalo ima sploščen trup, ki se preliva v krila. Model v širino meri 3,2 metra in naj bi ga testirali še do sredine letošnjega leta. Airbus se sicer še ukvarja z vprašanji, kot so pogon in razporeditev kabine. Ocenjujejo pa, da bi lahko letalo porabilo 20 odstotkov goriva manj.Koncept letala, na katerem se krila zlivajo s trupom, sicer ni nov. Ameriški tekmec Airbusa Boeing je v sodelovanju z vesoljsko agencijo Nasa že razvil eksperimentalno letalo X-48, ki prav tako sledi temu konceptu. Med prednostmi takšnega letala je boljša aerodinamika, med slabostmi pa so, denimo, težave z umeščanjem oken. Prav tako ga je težje nadzorovati.Pri Airbusu nimajo specifičnega časovnega okvira, kdaj naj bi novo tehnologijo uvedli na trg. Bi pa lahko demonstracijsko letalo, kot je dejal podpredsednik Airbusovega oddelka za inženiring, »doprineslo k spremembam v arhitekturi komercialnih letal za ekološko vzdržno prihodnost letalske industrije«.»Verjamemo, da je zdaj čas, da to tehnologijo potisnemo še dlje in proučimo, kaj nam prinaša,« je dodal Dumont. »Potrebujemo te prebojne tehnologije, da se lahko spoprimemo z okoljskimi izzivi. To je naslednja generacija letala, preučujemo vse možnosti.«