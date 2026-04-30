    Modžtaba Hamenei: ZDA so v vojni z Iranom doživele sramoten poraz

    Teheran je po ameriško-izraelskih napadih 28. februarja skoraj onemogočil plovbo skozi strateško pomembno Hormuško ožino.
    Ajatola Modžtaba Hamenei, ki je bil ranjen v ameriško-izraelskih napadih na Iran, se od imenovanja na čelo islamske republike še ni pojavil v javnosti. FOTO: Majid-asgaripour/Reuters
    Ajatola Modžtaba Hamenei, ki je bil ranjen v ameriško-izraelskih napadih na Iran, se od imenovanja na čelo islamske republike še ni pojavil v javnosti. FOTO: Majid-asgaripour/Reuters
    STA
    30. 4. 2026 | 15:36
    30. 4. 2026 | 17:32
    A+A-

    Nemški kancler Friedrich Merz je danes poudaril pomen zanesljivega čezatlantskega partnerstva in prispevek Nemčije k močnemu Natu. Njegove izjave sledijo grožnjam ameriškega predsednika Donalda Trumpa z zmanjšanjem ameriških sil v Nemčiji.

    Merz, ki je bil v minulih dneh deležen Trumpove jeze, tega danes ni neposredno komentiral. Je pa dejal, da je Berlin »v tesnih in zaupljivih odnosih s partnerji, zlasti z Washingtonom«, glede posledic vojne na Bližnjem vzhodu.

    Merz je bil deležen Trumpovih kritik, ko je v začetku tedna dejal, da Američani nimajo strategije v Iranu in da Teheran za pogajalsko mizo ponižuje Washington.

    Trump je Merza v torek napadel na družbenem omrežju truth social zaradi njegove kritike ameriškega napada na Iran. Kot je dejal, Merz meni, da je v redu, če ima Iran jedrsko orožje. »Ne ve, o čem govori!« mu je zabrusil.

    V Evropi je trenutno skupno nameščenih okoli 86.000 pripadnikov ameriških sil, od tega okoli 39.000 v Nemčiji. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    V Evropi je trenutno skupno nameščenih okoli 86.000 pripadnikov ameriških sil, od tega okoli 39.000 v Nemčiji. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

    V izraelskih napadih na Libanon najmanj devet mrtvih

    Libanonski predsednik Mišel Aun je obtožil Izrael, da na jugu Libanona še naprej krši prekinitev ognja, ruši stanovanjska in verska poslopja, »medtem ko je vsak dan več mrtvih in ranjenih«.

    Libanonsko ministrstvo za zdravje je kmalu zatem sporočilo, da je bilo v izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona po prvih podatkih danes ubitih najmanj devet ljudi, med njimi dva otroka in pet žensk. Ranjenih je bilo 23 ljudi, med njimi osem otrok in sedem žensk.

    Izraelska vojska je danes pred novimi napadi pozvala k evakuaciji prebivalcev osmih vasi na jugu Libanona.

    Trump: To je noro, sovraštvo je slaba stvar, a prihaja mir

    Sramoten poraz za ZDA

    ZDA so v vojni z Iranom doživele sramoten poraz, je v pisnem sporočilu, ki je bilo danes prebrano na iranski televiziji, dejal iranski vrhovni voditelj ajatola Modžtaba Hamenei. Dejal je, da se odpira novo poglavje za Perzijski zaliv in Hormuško ožino, je povzela tiskovna agencija AFP.

    Zagotovil je, da bo nov način upravljanja Hormuške ožine prinesel mir, napredek in gospodarske koristi vsem državam v Perzijskem zalivu. Zbodel je ameriške sile z besedami, da njihova vojaška oporišča v regiji niso sposobna zagotoviti lastne varnosti, »kaj šele, da bi vzbujala upanje na zaščito zaveznikov«.

    Koalicijo za ponovno vzpostavitev plovbe

    ZDA bodo ustanovile mednarodno koalicijo za ponovno vzpostavitev ladijskega prometa v Hormuški ožini, ki je zaradi vojne na Bližnjem vzhodu v veliki meri zaprta za promet, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Poveljniki naj bi po poročanju Axiosa ameriškega predsednika Donalda Trumpa danes seznanili z novimi vojaškimi možnostmi v Iranu.

    Novice  |  Svet
    Umetnost

    Nov Banksyjev kip v središču Londona, katerega obraz zakriva zastava

    Banksy je zaslovel po svetu z odmevnimi in pogosto kontroverznimi deli, vendar so bila vsa njegova najnovejša dela ustvarjena v Londonu.
    30. 4. 2026 | 16:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Nov odpoklic izdelka: liker s Titom in petokrako na etiketi neprimeren

    Tudi v tem alkoholnem izdelku je ugotovljena presežena najvišja dovoljena vsebnost beta-azarona.
    30. 4. 2026 | 16:35
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrl je John Craig Venter, dekodiral je človeški genom

    Igral je ključno vlogo pri sekvencioniranju človeškega genoma in rojstvu sintetične biologije.
    30. 4. 2026 | 16:00
    Preberite več
