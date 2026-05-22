    Aktivisti s flotilje v Izraelu doživeli hude zlorabe

    Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi iz zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu.
    Tožilstvo v Rimu razmišlja o uvedbi kazenskega postopka zaradi domnevnega mučenja in spolnega nasilja. FOTO: Remo Casilli/Reuters
    Tožilstvo v Rimu razmišlja o uvedbi kazenskega postopka zaradi domnevnega mučenja in spolnega nasilja. FOTO: Remo Casilli/Reuters
    STA
    22. 5. 2026 | 19:00
    Aktivisti s humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so danes sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi iz zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu, poročajo tuje tiskovne agencije.

    Oster odziv Evrope na Ben Gvirove posnetke poniževanja aktivistov (VIDEO)

    Izraelske sile so v torek v mednarodnih vodah blizu Cipra prestregle več deset plovil humanitarne flotilje za Gazo in aretirale 430 aktivistov iz več držav. Po večdnevnem priporu v izraelskem zaporu so jih oblasti v četrtek izpustile.

    Aktivisti zdaj poročajo o zlorabah v času njihovega pridržanja. Skupno pet od 37 francoskih aktivistov je bilo ob vrnitvi hospitaliziranih v Turčiji, nekateri med njimi so ob tem podali podrobne obtožbe o spolnem nasilju in posilstvu, poroča tiskovna agencija Reuters.

    Mednarodno kazensko sodišče izdalo nalog za prijetje izraelskega ministra

    Medtem je španski zunanji minister Jose Manuel Albares sporočil, da se je 44 španskih članov flotilje preko Istanbula vrnilo v Madrid in Barcelono, štirje pa so potrebovali zdravniško oskrbo.

    Skupno pet od 37 francoskih aktivistov je bilo ob vrnitvi hospitaliziranih v Turčiji. FOTO: Murad Sezer/Reuters
    Skupno pet od 37 francoskih aktivistov je bilo ob vrnitvi hospitaliziranih v Turčiji. FOTO: Murad Sezer/Reuters

    O poškodovanih aktivistih poročajo tudi iz Nemčije. »Z našega vidika je to preprosto nezaslišano ravnanje,« je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa dejal tiskovni predstavnik nemškega zunanjega ministrstva.

    Tožilstvo v Rimu, ki preiskuje ravnanje z aktivisti s flotilje za Gazo, medtem razmišlja o uvedbi kazenskega postopka zaradi domnevnega mučenja in spolnega nasilja. Italijanski člani flotilje so ob vrnitvi poročali, da so bili žrtve pretepanja in ponižujočega ravnanja, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

    »Vsi zaporniki so bili pridržani v skladu z zakonom, ob polnem spoštovanju njihovih temeljnih pravic in pod nadzorom strokovnega in usposobljenega zaporniškega osebja,« pa so ob očitkih o zlorabah v četrtek sporočili iz izraelskega zapora.

