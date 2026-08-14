Aktivisti skušali dostaviti pomoč in prebiti obleganje palestinske vasi Kusra

Aktivisti so danes skušali dostaviti pomoč Palestincem v vasi Kusra na Zahodnem bregu, ki jih naseljenci oblegajo že skoraj teden dni. Izraelska vojska je na območju znova razporedila svoje enote. Francija je pozvala k aretaciji in kazenskemu pregonu nasilnih naseljencev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je več deset aktivistov na poti proti obleganim Palestincem danes nosilo palestinsko zastavo, plakate z napisom Pravica za vse in pomoč za družine, ki je vključevala vodo, pijačo in prigrizke.

Pomoč so odložili blizu vrat ene od hiš, pred katero so bili izraelski vojaki. FOTO: Ammar Awad/Reuters

Pomoč so odložili blizu vrat ene od hiš, pred katero so bili izraelski vojaki. Vojska je napovedala, da bo pomoč pregledala, preden jo bodo lahko dobili oblegani Palestinci.

Aktivisti so danes skušali dostaviti pomoč Palestincem v vasi Kusra na Zahodnem bregu, ki jih naseljenci oblegajo že skoraj teden dni. FOTO: Ali Sawafta/Reuters

Nezakoniti izraelski naseljenci v Kusri blizu Nablusa so v nedeljo začeli blokirati palestinske domove in se upirali poskusom vojske, da bi jih odstranila. Prebivalci pa medtem opozarjajo, da nimajo dostopa do hrane in potrebščin.

V palestinskih domovih, ki jih oblegajo naseljenci, je bilo po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa tudi pet italijanskih državljanov. Kasneje so jih premestili v hišo, ki ni oblegana.

Obleganje je obsodilo več držav.

Ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee, ki sicer velja za privrženca judovskih naseljencev, je bil v četrtek kritičen do obleganja in je dejal, da zanj ni opravičila.

Razmere v Kusri je obsodila tudi Francija. Ob tem je danes pozvala Izrael, naj aretira in kazensko preganja nasilne naseljence, ki blokirajo palestinske domove v Kusri ter naj zaščiti civilno prebivalstvo.

Izraelski minister za obrambo Izrael Kac je medtem dejal, da je naročil pripravo načrta za prenos izvrševanja zakonodaje v zvezi s naseljenci na Zahodnem bregu z vojske na izraelsko policijo.

To bi bil po navedbah AFP korak v smeri izraelske priključitve palestinskega ozemlja. K priključitvi celotnega Zahodnega brega ali njegovega dela, ki ga Izrael zaseda od leta 1967, poziva več ministrov v desni vladi premierja Benjamina Netanjahuja.

Izraelski mediji poročajo, da je zelo malo verjetno, da bi do prenosa izvršilnih pooblastil prišlo še pred volitvami, napovedanimi za 27. oktober.