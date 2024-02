Aktivisti zasedli madžarski konzulat in zahtevali izpustitev Italijanke

Aktivisti so danes zasedli madžarski konzulat v Benetkah in zahtevali izpustitev Italijanke Ilarie Salis, ki ji na Madžarskem grozi do 24 let zapora zaradi domnevnega napada na neonaciste. Njeno priprtje že nekaj tednov vznemirja odnose med Budimpešto in Rimom, ki je izrazil protest zaradi ravnanja z Italijanko.

Območje konzulata je danes okupiralo okoli 30 članov levičarske Rivolte, ravno ko se je pravosodni minister Carlo Nordio mudil v bližnji Padovi, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Aktivisti so pozivali k takojšnji izpustitvi Salis. »Tukaj smo, ker želimo njeno svobodo, saj je to sojenje farsa, katerega namen je le kaznovanje antifašizma v državi, v kateri se protimigrantske obmejne patrulje ne le tolerira, ampak celo spodbuja,« so dejali aktivisti.

Prizori zaslišanja Salis prejšnji mesec v Budimpešti so razburili italijansko javnost. Osnovnošolsko učiteljico iz Milana in antifašistično aktivistko so na sodišče pripeljali v okovih in lisicah. Sodijo ji zaradi lanskega napada na neonaciste, ki so se v Budimpešti udeležili spominskega zborovanja skrajnih desničarjev. Prijeli so jo februarja lani, obtožena pa je poskusa življenjsko ogrožajočega napada in članstva v skrajni levičarski organizaciji.

Italija obtožuje Madžarsko, da je bila aktivistka v madžarskem priporu deležna »ponižujočega in sramotnega« ravnanja, ter poziva, da jo premestijo v hišni pripor. Njena družina se je namreč pritožila, da živi v nečloveških razmerah med podganami in hrošči.

Premierka Giorgia Meloni je od madžarskega kolega Viktorja Orbana zahtevala obljubo, da bo Salis deležna pravičnega sojenja.