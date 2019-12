Aktivnost vulkana preprečuje nadaljnje akcije reševalcev

Verjetnost izbruhov osaja visoka

Zdravstveno stanje mnogih izjemno resno

Napovedana kazenska preiskava

Vulkan na novozelandskem Belem otoku kaže zvišano seizmično aktivnost, kar je prekinilo nadaljnje poskuse reševalcev, da bi prišli do turistov, ki veljajo za pogrešane od usodne ponedeljkove erupcije Pogrešajo še osem ljudi, ki jih nekateri že preštevajo k žrtvam . Možnosti, da bi na otoku odkrili še koga preživelega, praktično ni več. Uradno sicer ostaja število žrtev izbruha šest, v bolnišnicah je 30 rešenih ljudi, kar 25 med njimi jih je po poročanju BBC v kritičnem stanju.Danes zjutraj je geološka agencija GeoNet objavila, da se je vulkanska aktivnost Belega otoka, ki je nad morsko gladino majhen otok, sicer pa se 70 odstotkov vulkana skriva v morski globini, okoli 4. ure močno povečala. Verjetnost izbruhov v naslednjih 24 urah ostaja visoka. »Seizmična aktivnost se v tem času dviguje,« je povedal vulkanologReševalci bodo morali čakati na umiritev razmer. Policijski ministerje izjavil, da iz kraterja prihajajo strupeni plini, otok pa je prekrit s pepelom, ki vsebuje kisline.Zdravstveno stanje mnogih izmed rešenih ljudi je izjemno resno. Utrpeli niso le opeklin kože, pač pa tudi poškodbe notranjih organov. Nekateri ne morejo komunicirati z medicinskim osebjem., vodja zdravnikov pri ustanovi National Burns Unit, je medijem posredoval oceno, da bodo za oskrbo opeklin preživelih potrebovali kar 1,2 milijona kvadratnih centimetrov nadomestne kože. Novozelandci so jo naročili v ZDA.Nekatere ponesrečence bodo že v prihodnjih dneh preselili v Avstralijo. V času erupcije je bilo na otoku najmanj 48 oseb. Med njimi 24 Avstralcev, devet Američanov, pet Novozelandcev, štirje Nemci ter po dve osebi iz Kitajske, Velike Britanije in Malezije.»Lahko potrdim, da bomo začeli kazensko preiskavo okoliščin smrti in poškodb na Belem otoku,« je novinarjem v Wellingtonu včeraj izjavil namestnik komisarja lokalne policije. Zaradi predhodnih opozoril seizmologov so se namreč pojavila vprašanja, kako to, da so skupine turistov sploh smele obiskati to priljubljeno točko v bližini obale Severnega otoka.