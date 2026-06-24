Je bil Alan Greenspan res maestro denarne politike?

Nekdanji predsednik ameriške centralne banke je znal navezovati stike z vplivnimi ljudmi.

Številke so bile vodilo kot note na notnem črtovju. Vodilo so bile že v tridesetih letih prejšnjega stoletja, ko je Alan Greenspan odraščal v četrti Washington Heights v severnem delu Manhattna in spremljal statistiko svojega ljubljenega kluba New York Yankees. Vodilo so bile tudi v devetdesetih letih, ko je kot predsednik ameriške centralne banke Federal Reserve vodil v do takrat najdaljšem obdobju gospodarske rasti v ameriški zgodovini. Prav številke so ga pripeljale do ekonomije: številke, o katerih je prebiral v knjigah o financah med premori, ko je med drugo svetovno vojno igral v potujočem jazzovskem orkestru. Medtem ko so drugi glasbeniki posedali in kadili travo, je Greenspan bral knjige o ameriški industriji in J. P. Morganu, nato pa prijel za saksofon in igral big band glasbo v ...