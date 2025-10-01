Alarm v Münchnu: zaradi grožnje z bombo zaprli Oktoberfest

Policija v Münchnu je sporočila, da se bo odprtje prizorišča Oktoberfesta zamaknilo. Vzroka za to sta požar v stanovanjski hiši v mestu, v katerem je ena oseba umrla, ter morebitna grožnja z bombo. Domnevajo, da je grožnja z bombo povezana z eksplozijo, na kar domnevno nakazuje pismo storilca.

Kot poročajo nemški mediji, so se oblasti za ta izredni korak odločile po odkritju grozilnega pisma, ki je neposredno sledilo vrsti nasilnih dogodkov v mestni četrti Lerchenau.

Dogajanje se je začelo v zgodnjih jutranjih urah, ko je prebivalce severnega Münchna prestrašilo več silovitih eksplozij. Na prizorišče so nemudoma prihiteli policisti in gasilci, ki so odkrili stanovanjsko hišo v plamenih.

Po vstopu v objekt so ugotovili, da ne gre za običajen požar, saj so bile v notranjosti nastavljene eksplozivne naprave, zaradi česar so morali posredovati strokovnjaki za deaktiviranje bomb. Medtem ko so zavarovali območje, so v bližini našli tudi zgorelo dostavno vozilo, nedaleč stran, ob jezeru Lerchenauer, pa hudo poškodovano osebo, ki je kljub hitri pomoči pozneje umrla.

Običajno živahno festivalsko vzdušje na Oktoberfestu je zamenjala negotovost. FOTO: Alexandra Beier/AFP

Neposredna povezava med nasiljem v Lerchenauu in Oktoberfestom je postala jasna, ko so preiskovalci našli pismo, v katerem je bila izrečena nedvoumna grožnja proti festivalu. »Zaradi grožnje z bombo v povezavi z eksplozijo v severnem Münchnu bo Theresienwiese (prizorišče Oktoberfesta, op. a.) do 17. ure zaprt,« so zapisali na uradni spletni strani festivala, ki bi moral vrata za obiskovalce odpreti ob 11. uri.

Münchenski župan Dieter Reiter je v izjavi na družbenem omrežju instagram poudaril resnost situacije in pojasnil, da zaradi varnosti ne izključuje možnosti, da bo prizorišče zaprto ves dan.

»Policija bo naredila vse, da bo do 17. ure popoldne v celoti preiskala prizorišče in zagotovila varnost. Če se to ne bo zgodilo, se bom znova oglasil in Wiesn danes sploh ne bo odprt,« je povedal in sporočilo sklenil: »Žal mi je, drugače ne gre, varnost je na prvem mestu.«

Preiskovalci so sprva preverjali tudi morebitno povezavo z levo ekstremistično skupino Antifa. Kot poroča Deutsche Welle, se je namreč na spletni strani Indymedia.org, ki jo pogosto uporabljajo skrajne skupine, pojavil zapis z naslovom »Antifa pomeni napad«, v katerem je neznani avtor prevzel odgovornost za požig več prestižnih avtomobilov v severnem Münchnu.

Grožnja z bombo je bila neposredno povezana z eksplozijo v severnem Münchnu. FOTO: Alexandra Beier/AFP

Kasneje je tiskovni predstavnik policije Thomas Schelshorn za časnik Bild to možnost izključil. »Preiskujemo v vse smeri, kot vedno, vendar predvidevamo, da gre za družinski spor. Ne preiskujemo v smeri Antife.«

Po do zdaj zbranih podatkih se je menda pred jutranjimi dogodki zgodil hud družinski prepir, ki se je očitno tragično stopnjeval.