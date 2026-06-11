Zaradi »incidenta z nevarnimi materiali« alarm in evakuacija v Pentagonu

Malce osebne note: ob sedmih zjutraj, ko sem se peljala mimo Pentagona, je bilo ameriško ministrstvo za vojno še videti spokojno v četrtkovem jutru. Na avtocesti I-395 so se začenjali zastoji in za hiter dostop do središča ameriške prestolnice je bilo treba na hitri del avtoceste, ki se začenja prav tam.

Le nekaj ur kasneje so v Pentagonu zazvonili alarm in zaradi »incidenta z nevarnimi materiali« evakuirali več nadstropij najobširnejšega pisarniškega objekta sveta.

Ekipam ministrstva za vojno so na pomoč prihiteli gasilci okraja Arlington in tiskovni predstavnik Sean Parnell je potrdil problem s kvaliteto zraka, za vsak slučaj naj bi takoj ukrepali. Priče so posnele reševalce, opremljene z maskami. Za zdaj ni poročil o terorističnih ali kriminalnih dejanjih v osem desetletij stari zgradbi na virginijski strani reke Potomac.

Ameriški predsednik Donald Trump obračunava z Iranom. FOTO: Evan Vucci/Reuters

Iz nje vodijo tudi sedanje napade na Iran ter bodo nocojšnje okrepljene, če jih bo predsednik Donald Trump tudi res ukazal. Republikanski prvak izgublja potrpežljivost z iranskimi pogajalci in je na svojem družbenem omrežju napovedal skorajšnje zavzetje iranskega otoka Harg, prek katerega gre večina nafte islamske republike. »Prevzeli bomo popolni nadzor njihovega trga nafte in plina, tako kot smo naredili v Venezueli. To briljantno deluje tako za Venezuelo kot za ZDA. Hvala za pozornost v tej zadevi.«

Več sledi.