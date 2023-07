Alarmantno število utopitev

Številke vzbujajo skrb in so razlog za preplah. Do konca junija je v Španiji zaradi utopitve ugasnilo 169 življenj, 29 več kot v enakem obdobju lani. Če se bo črni trend nadaljeval, bi se lahko letos približali rekordu iz leta 2017, ko je v 47-milijonski in turistično izredno priljubljeni državi utonilo 481 ljudi. V pristojni zvezi za reševanje iz vode (RFESS) ob tem pozivajo k bolj dejavnemu in učinkovitejšemu ozaveščanju kopalcev.

Da gre za pereč problem, je ponovno postalo jasno ta teden, ko se je v 24 urah utopilo osem ljudi. V torek popoldne so na plaži v kraju Tavernes de Valldigna blizu Valencie, kjer ni bilo reševalcev, je pa tam vihralo opozorilo o prepovedi kopanja, umrli trije ljudje. Nekaj ur kasneje sta na Majorki v bazenu utonila triletni deček in njegov oče, ki ga je skušal rešiti, čeprav tudi sam ni bil vešč plavalec. Istega dne je bilo kopanje v zasebnem bazenu v Kataloniji usodno za dveletno deklico, v sredo pa sta prav tako v Kataloniji umrla osemletnik (v Santa Colomu de Gramenetu) in odrasel moški na plaži Miracle v Tarragoni.

Julija je bilo do zdaj že več kot 40 smrtnih primerov zaradi utopitve, medtem ko so prejšnji mesec našteli 57 takšnih nesreč, s čimer je letošnji junij postal drugi najbolj smrtonosen, odkar od leta 2015 vodijo statistiko.

Slaba ozaveščenost

Kakor bijejo plat zvona strokovnjaki, je glavni razlog za tolikšno število življenj, ki jih vzamejo reke, morja in bazeni, slaba ozaveščenost. Po besedah predstavnikov RFESS se namreč veliko kopalcev ne zaveda nevarnosti in ne poznajo najosnovnejših pravil. »Splošna javnost na primer ne ve, da rdeča zastava pomeni izrecno prepoved kopanja in da to ni zgolj priporočilo,« je za časnik El País opozorila Ana Domínguez z oddelka RFESS za preventivo in varnost. »Na tem področju nam primanjkuje kampanj za ozaveščanje. Če bi ljudje poznali znake in brali pravila povsod, kjer gredo v vodo, bi bilo nesreč veliko manj.«

394 ljudi je lani v Španiji umrlo zaradi utopitve. FOTO Lluis Gene/Afp

Poleg pomanjkljive poučenosti o tveganjih in pravilih kopanja je po mnenju stroke velik problem nezadosten nadzor nad najmlajšimi, zlasti tam, kjer dostop do bazenov ni fizično zamejen z ograjo. »Otroka nikoli ne smete izgubiti izpred oči, ne samo ko je v vodi, ampak tudi ko je zunaj oziroma blizu nje,« je bila jasna Ana Domínguez. »Treba je poudariti, da je zanj odgovoren odrasli, ki ga spremlja, in ne reševalec.«

Kaj pravi statistika

Letos je bilo največ smrtnih primerov zaradi utopitve na Kanarskih otokih, in sicer 29, sledita jim Andaluzija (28) in Katalonija (20). Več kot tri četrtine vseh, ki so tako umrli junija, je bilo starejših od 45 let. Statistika prav tako kaže, da vsako leto utone več moških kot žensk. Lani je voda v Španiji zahtevala 394 življenj, od tega je bilo 315 moških. Vzorec, kot so pojasnili na RFESS, ni značilen le za Španijo, podobno je tudi v drugih državah.