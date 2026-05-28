Po začasni ukinitvi so ZDA spet uvedle sankcije proti Francesci Albanese

ZDA so v sredo znova uvedle sankcije proti posebni poročevalki Združenih narodov za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Francesci Albanese, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sankcije je ameriška vlada prejšnji teden sicer začasno umaknila.

Objava na spletni strani ameriškega ministrstva za finance kaže, da so ZDA Italijanko ponovno uvrstile na seznam sankcioniranih tujih državljanov. Albanesejeva posledično nima dostopa do lastnega bančnega računa in ne more uporabljati kreditnih kartic.

Sankcije proti Albanesejevi je ameriški državni sekretar Marco Rubio naznanil julija lani zaradi njenega spodbujanja Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), naj ukrepa proti ZDA in Izraelu. Albanesejeva je med drugim priporočila, naj sodišče izda nalog za aretacijo izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja.

Njena mož in hči, ki je ameriška državljanka, sta februarja sprožila tožbo proti ukrepu ZDA, v kateri trdita, da je bila Francesca Albanese zaradi sankcij finančno oškodovana. FOTO: Ida Marie Odgaard/Reuters

ZDA so pravnico 20. maja sicer umaknile s seznama sankcioniranih tujih državljanov, potem ko je sodišče izdalo začasno odredbo, s katero je ustavilo izvajanje sankcij. A ameriška vlada se je na to odločitev prejšnji teden pritožila in nato Francesco Albanese v sredo ponovno uvrstila na seznam sankcioniranih oseb.

Njena mož in hči, ki je ameriška državljanka, sta februarja sprožila tožbo proti ukrepu ZDA, v kateri trdita, da je bila Albanesejeva zaradi sankcij finančno oškodovana. Tožba ameriški vladi očita kršenje pravice do svobode izražanja in zakonitega postopka, ki ju zagotavlja ustava.

Kot posebna poročevalka ZN je Francesca Albanese od leta 2022 zadolžena za poročanje o stanju spoštovanja človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih, kar vključuje tako Gazo kot Zahodni breg z vzhodnim Jeruzalemom.

Zaradi ostrih kritik na račun ravnanja Izraela v Gazi si je nakopala jezo izraelskih oblasti, ki ji skupaj z zavezniki v ZDA očitajo antisemitizem.