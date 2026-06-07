Albanski premier: Če ne bi šlo za Kushnerja, ne bi nikogar zanimalo

Albanski premier Edi Rama je zavrnil vse večje proteste proti načrtovanemu luksuznemu letovišču na neokrnjenem otoku Sazan in obali Zvërnec pri Vlori. Označil jih je za politično obarvano kampanjo, ki jo spodbujajo kritiki ameriškega predsednika Donalda Trumpa, in zatrdil, da projekt ne ogroža flamingov in drugih prostoživečih živali, poroča Politico.

Načrt za letovišče je povezan s Trumpovim zetom Jaredom Kushnerjem. Civilna družba in mednarodni mediji so protestno gibanje poimenovali »revolucija flamingov«, saj je območje pomemben habitat teh ptic.

Rama je zagovarjal politiko privabljanja tujih naložb v albanski turizem in zavrnil navedbe, da so protesti tako množični, kot se poroča. »Če ne bi šlo za Jareda Kushnerja, jim ne bi bilo mar, kaj se dogaja v Albaniji,« je dejal ob robu vrha EU–Zahodni Balkan v Tivtu. Trdil je, da so proteste pomagali okrepiti »sovražniki Trumpa«, čeprav je priznal, da je skrb za naravo plemenit cilj.

Letovišče, ki ga podpirajo katarski in lokalni vlagatelji ter bi lahko obsegalo do 10.000 hotelskih sob in vil, leži znotraj nekoč zaščitenega naravnega ekosistema. Tam živijo flamingi, več kot 200 vrst selivskih ptic, sredozemske medvedjice in morske želve. Okoljske organizacije opozarjajo, da bo projekt poškodoval njihove habitate. Spremembe albanskega zakona o zavarovanih območjih iz leta 2024 so odprle pot turističnim projektom na nekaterih od teh lokacij, zadevno letovišče pa ni prestalo presoje vplivov na okolje.

Protestniki. FOTO: Florion Goga/Reuters

Tujci v državo prinašajo denar

»Tujci so prva prednostna naloga, ker v državo prinašajo denar za Albance,« je dejal Rama in poudaril, da se je albanski BDP od njegovega prihoda na položaj premierja leta 2013 potrojil. Dodal je, da od začetka protestov ni bil v stiku s Kushnerjem ter da Ivanka Trump s projektom nima nič. Med vlagatelji je omenil tudi katarsko družbo Power Holding.

Po Raminem mnenju je Iran vpleten v »hibridno vojno« dezinformacij o projektu. Omenil je teorije zarote, da naj bi projekt služil preselitvi Palestincev iz Gaze na to območje. Protestniki in skupine civilne družbe odgovarjajo, da nekaj antisemitskih napisov in objav na družbenih omrežjih ne odraža širšega gibanja.

Pogled proti Sazanu iz Vlorëja. FOTO: Wikimediacommons

Rama: Razvoj in flamingi lahko sobivajo

Rama vztraja, da se pri projektu upoštevata družbeni vpliv in vpliv na biotsko raznovrstnost. Dejal je, da nobeden od evropskih voditeljev na vrhu v Tivtu tega vprašanja ni odprl. Albanija želi v EU vstopiti leta 2030, Rama pa ne verjame, da bi okoljski pomisleki ogrozili njene možnosti. Po njegovih besedah bodo evropski voditelji lahko »na lastne oči videli, kako flamingi in razvoj lepo sobivajo«.

Na vprašanje, ali bi v letovišču gostil kakšen vrh, je za Politico odgovoril: »To ne bo moj Mar-a-Lago.«