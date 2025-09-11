Albanija za ministrico imenovala umetno inteligenco

Albanija je postala prva država na svetu, ki je za ministra imenovala umetno inteligenco, poroča portal Politico. Premier Edi Rama je danes javnosti predstavil virtualno ministrico, poimenovano Diella, kar v albanščini pomeni sončna svetloba, ki bo bdela nad javnim naročanjem.

Diella je prva virtualna ministrica, ki jo poganja umetna inteligenca. Rama obljublja, da bodo z njeno pomočjo javna naročanja in razpisi postali »stoodstotno varni pred korupcijo«.

Ministrica, ki je že pred tem obstajala kot pomočnica na vladnih spletnih straneh, je prikazana kot mlada Albanka v tradicionalni narodni noši. Njena dolžnost bo pregledovanje ponudb na javnih razpis, lahko pa bo tudi »najemala nadarjene iz celega sveta«, je sporočil Rama.

Albanija se že dolgo sooča s korupcijo, velike težave povzroča prav pri javnih naročilih. S pomočjo umetne inteligence upajo, da jo bodo uspeli izkoreniniti in tako premagati eno največjih ovir za vstop v Evropsko unijo.

Edi Rama je pred kratkim celo razmišljal, da bi v prihodnosti celotno vlado lahko nadomestili z umetno inteligenco. Albanska nova ljubezen do umetne inteligence pa je pokazala tudi maja letos, ko so ob obisku številne svetovne voditelje pozdravili z umetno inteligenco ustvarjeni videi njih kot dojenčkov, ki jih v njihovem lastnem jeziku pozdravljajo v Albaniji.