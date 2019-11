Albanijo stresel močan potres

FOTO: Florion Goga Reuters

Potres čutili tudi pri nas

Po podatkih Agencije za okolje so potres v Albaniji danes ob 3.54 zabeležili tudi naši seizmografi. Po preliminarnih podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (EMSC) se je potres zgodil v Albaniji, 34 km severozahodno od Tirane. Magnituda potresa je bila 6.4.



Po prvih podatkih so potres v Sloveniji čutili posamezni prebivalci Ljubljane in Primorske. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa na ozemlju Slovenije ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98), so sporočili iz urada za seizmologijo.

Albanijo je okoli četrte uri zjutraj prizadel hud potres z magnitudo 6,4. Preplašeni prebivalci so zbežali na ulice.Vsaj nekaj stavb se je porušilo, posnetki na družbenih omrežjih prikazujejo ruševine v pristaniškem mestu Durres, 40 kilometrov zahodno od Tirane. Drugi posnetki pričajo o stavbah z velikimi razpokami in odpadlim ometom oziroma porušenimi stenami.Gasilci in vojaki pomagajo prebivalcem, ujetim v ruševinah v Durresu in sosednjem kraju Thumane. Prav to območje naj bi bilo najhuje prizadeto, več ljudi so odpeljali v bolnišnico v Tirano.Poškodovanih je bilo okoli 140 oseb, po podatkih nekaterih medijev so umrle tri osebe. (Podatki se bodo še spreminjali.)Gre za drugi močnejši sunek v dveh mesecih. Epicenter je bil deset kilometrov severozahodno od kraja Shijak, med Durresom in prestolnico na globini 10 kilometrov, navaja ameriški geološki zavod (USGS). Potres so čutili tudi v Severni Makedoniji, Grčiji in Srbiji.V Albaniji so potresi sicer pogosti. Zadnji močnejši z magnitudo 5,6 je državo prizadel 21. septembra, poškodovanih je bilo več kot 500 stavb. Obrambno ministrstvo je takrat sporočilo, da je bil to najmočnejši potres v zadnjih 30 letih.