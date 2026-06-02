Preiskava: Trumpov zet hoče dom flamingov spremeniti v ogromno letovišče

Albansko protikorupcijsko tožilstvo preiskuje luksuzni projekt gradnje letovišča, povezan z Jaredom Kushnerjem, zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, medtem ko protesti državljanov in okoljskih organizacij zaradi projekta še vedno trajajo, poroča bruseljski portal Politico. Projekt vključuje nenaseljeni jadranski otok Sazan in več sto hektarov zaščitene krajine Vjosa-Narta, občutljivega obalnega mokrišča, kjer gnezdijo flamingi, tjulnji in morske želve.

Posebno tožilstvo za boj proti korupciji (SPAK) je v ponedeljek potrdilo, da je sprožilo preiskavo spornih sprememb v zaščitenem statusu območja in lastništvu zemljišč leta 2024, kar je odprlo vrata razvoju turizma. Tožilstvo se do objave ni odzvalo na Politicovo prošnjo za dodatna pojasnila.

Jared Kushner (levo, v družbi Steva Witkoffa) je poslovnež pa tudi posebni odposlanec ZDA za pogajanja o Iranu.

Kushner, ki vodi zasebno investicijsko podjetje Affinity Partners, ima ločen nepremičninski portfelj, vreden več milijard dolarjev. Je tudi Trumpov posebni odposlanec za mir in sodeluje v diplomatskih pogajanjih o Gazi, Iranu in vojni v Ukrajini. Kritiki so sprožili vprašanja o prekrivanju med njegovim poslovnim imperijem in političnimi vlogami.

Avgusta 2024 je Kushner razkril načrte, da bi Affinity Partners to območje spremenil v luksuzno letovišče, v začetku leta 2026 pa je območje obiskal s soprogo Ivanko Trump. V nedavnem intervjuju za Politico je albanski premier Edi Rama potrdil, da med vlado in Kushnerjem potekajo pogovori o poslu, ki naj bi vključeval 10.000 hotelskih sob. Kushner in Affinity Partners se na prošnjo za komentar o preiskavi še nista odzvala.

Albanski premier Edi Rama je prepričan, da gre za odličen projekt.

Rama je v ponedeljek v debati z albanskimi poslanci zanikal, da projekt posega v zaščiteni rezervat za prostoživeče živali, in dejal, da končni predlog še ni bil predložen in da okoljska študija še ni končana.

SPAK je bil ustanovljen s podporo EU in ZDA kot del obsežne pravosodne reforme države leta 2019. Deluje neodvisno od nacionalnega sodstva in je preiskal, preganjal in obsodil številne visoke uradnike z obeh strani političnega spektra. Trenutno je najbolj zaupanja vredna institucija v državi, glede na več neodvisnih anket, poudarja Politico.

Nasilni protesti

Protesti, ki so jih vodili državljani in okoljske nevladne organizacije, so se začeli proti koncu maja, ko so razvijalci na predlagani lokaciji v Zvernecu v južni Albaniji postavili velike ograje z bodečo žico, ki so domačinom in turistom preprečile dostop do plaže.

V nedeljo zvečer so se protestniki, vključno z državljani in različnimi okoljskimi organizacijami, zbrali pred vladnimi uradi in zahtevali konec projekta, zaščito območja pred gradnjo in celo odstop predsednika vlade.

Še en protest je predviden v Tirani za ponedeljek zvečer in v bližini predlagane lokacije blizu Vlore 6. junija, saj se pozivi civilne družbe k ukrepanju povečujejo.

Državljani in okoljevarstvene organizacije so že protestirali proti projektu in napovedali nove proteste.

Po protestih v soboto so se pojavili posnetki zasebnih varnostnikov, ki so napadli in nato vlečejo protestnika vzdolž pečine, hkrati pa grozili drugim protestnikom, ki so poskušali odstraniti ograje in ustaviti gradnjo.

Albanske oblasti so po incidentu odvzele licenco dvema zasebnima varnostnima podjetjema, enega varnostnika pa so aretirali in pridržali. Obtožili so tudi približno 15 protestnikov, lokalnega policijskega načelnika pa so suspendirali, poroča Politico.

»Želim, da Albanija postane država, ki ji bodo v regiji zavidali, in ta projekt je del teh prizadevanj,« je v ponedeljek dejal Rama.

Albanija si je zadala cilj pridružiti se EU do leta 2030 in je odprla vsa pogajalska poglavja v procesu pristopa k EU. 27 voditeljev držav bloka se bo v petek sestalo v Črni gori, da bi z voditelji Zahodnega Balkana, vključno z Ramo, razpravljali o širitvi EU.

Kushnerjeva investicijska družba je leta 2025 opustila obsežen razvoj v Srbiji po polemikah glede projekta in preiskavah lokalnih protikorupcijskih organov.