Albanski politiki pod drobnogledom protikorupcijskih tožilcev

V Tirani se je danes začelo sojenje zaradi domnevne korupcije proti nekdanjemu albanskemu predsedniku Ilirju Meti, sicer ostremu nasprotniku premierja Edija Rame. Hkrati poteka tudi sojenje proti štirim drugim obtožencem, med njimi njegovi nekdanji ženi Moniki Kryemadhi.

Meta, njegova nekdanja žena, njena mati in dva druga obtoženca so obtoženi zaradi korupcije, pranja denarja in prikrivanja premoženja. 57-letni nekdanji predsednik je v priporu od aretacije oktobra leta 2024, ko se je v državo vrnil s Kosova.

Obtožbe v povezavi s podkupovanjem, ki so jih proti njemu vložili tožilci, segajo v čas, ko je bil minister za gospodarstvo v letih 2010 in 2011.

Meta, ki je zasedal najpomembnejše politične funkcije v državi, zavrača obtožbe in trdi, da so politično motivirane. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do 12 let zapora.

Ob začetku današnje obravnave je nekdanji albanski predsednik sodišče prosil, naj dovoli, da mediji proces prenašajo v živo. »Iz spoštovanja do državljanov, ki sem jim predano služil, javno zahtevam, da posebno sodišče zagotovi neposredni prenos celotnega sojenja,« je dejal. To je bilo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prvič, da se je pojavil v javnosti leto in pol po njegovi aretaciji. Naslednja obravnava je predvidena za 11. maj.

Sojenje tudi proti nekdanjemu premierju

Njegova bivša žena Monika Kryemadhi, nekdanja poslanka Metine levosredinske Stranke svoboda, je medtem na prostosti, vendar pod sodnim nadzorom. Meta, ki velja za ostrega kritika sedanje vlade, je bil predsednik Albanije med letoma 2017 in 2022. Pred tem je bil med drugim tudi predsednik vlade in minister za zunanje zadeve.

V Albaniji se sicer vrsta vidnih politikov iz različnih političnih strank sooča z obtožbami korupcije. Ločeno sojenje poteka proti nekdanjemu premierju Saliju Berishi, korupcije pa je obtožena tudi nekdanja namestnica premierja Rame in ministrica za infrastrukturo Belinda Balluku. Boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu je sicer eden glavnih pogojev za pristop Albanije k Evropski uniji.