Alberta ostaja del Kanade: volivci zavrnili referendum o odcepitvi

V kanadski provinci Alberta glede na prve izide in projekcije kaže na prepričljivo zavrnitev pobude za izvedbo zavezujočega referenduma o neodvisnosti. Po približno polovici preštetih glasov se je za obstanek znotraj Kanade izreklo več kot tri četrtine volivcev.

Volivci iz Alberte, ki je najbogatejša kanadska provinca po bruto domačem proizvodu na prebivalca, so se v ponedeljek na glasovanju odločali med možnostma, ali naj ostanejo del Kanade ali pa naj vlada Alberte v skladu s kanadsko ustavo sproži postopek za izvedbo zavezujočega referenduma o odcepitvi.

Glede na projekcije javne televizije CBC in zasebne CTV je za obstanek znotraj Kanade glasovalo več kot 76 odstotkov volivcev, medtem ko so podporniki referenduma, za katerega se zavzema separatistično gibanje, zbrali okrog 23 odstotkov glasov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rezultat je skladen z anketami pred glasovanjem, ki so podporo odcepitvI ocenjevale na približno 25 odstotkov. FOTO: Todd Korol/Reuters

Rezultat je skladen z anketami pred glasovanjem, ki so podporo prizadevanjem za začetek postopka odcepitve ocenjevale na približno 25 odstotkov. Gre za zmago za kanadskega premierja Marka Carneyja, ki je odrasel v Alberti in je minuli teden podpornike enotnosti države na obisku tu pozival, naj se glasovanja udeležijo v velikem številu.

Carney je danes na omrežju x sporočil, da so prebivalci Alberte očitno sprejeli »jasno odločitev«. »Odločili so se za enotnost, za skupnost in za to, da bodo skrbeli drug za drugega. Predvsem pa so se odločili za Kanado,« je zapisal premier.

Izid glasovanja je pozdravila tudi predsednica vlade Alberte Danielle Smith. »Hvala, Alberta! Zelo sem vesela, da prvi rezultati kažejo na široko podporo obstanku v Kanadi. Prebivalci Alberte so glasovali za močnejšo Alberto v združeni Kanadi,« je sporočila na omrežju x. Napovedala je, da bo nocoj imela javni nagovor glede referendumskih vprašanj in prihodnosti province.

Volivci v Alberti so namreč v ponedeljek odločali o še devetih nezavezujočih referendumskih vprašanjih, pri čemer jih je pet povezanih s priseljevanjem. Provinca, ki na jugu meji na ameriško zvezno državo Montana, ima ogromne zaloge nafte. Spori s kanadsko vlado glede naftne industrije, predvsem v času nekdanjega premierja Justina Trudeauja, so bistveno vplivali na vzpon separatističnega gibanja, še poroča AFP.

Rezultat je skladen z anketami pred glasovanjem, ki so podporo prizadevanjem za začetek postopka odcepitve ocenjevale na približno 25 odstotkov. FOTO: Jennifer Gauthier/Reuters

Smithova, ki pripada konservativni stranki, je Trudeauja v preteklosti obtožila, da je separatistom dal zagon s poskusi omejevanja naftne industrije, da bi pospešil izvajanje svojega zelenega programa v boju proti podnebnim spremembam. Podporniki neodvisnosti Alberte so pritegnili tudi pozornost vlade in političnih zaveznikov predsednika ZDA Donalda Trumpa, z njimi so se sestajali in od njih prejemali nasvete. Ameriški finančni minister Scott Bessent je Alberto označil za »naravnega partnerja«, odcepitev kanadske province je na svojem družbenem omrežju x podprl tudi milijarder in Trumpov podpornik Elon Musk.