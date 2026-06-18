Izpraznili zloglasni Aligator Alcatraz

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je v sredo medije obvestilo, da so iz centra za pridržanje na jugu Floride, ki ga imenujejo Aligator Alcatraz, preselili vse pridržane priseljence. Ni jasno, ali je vlada odstopila od načrta ali pa gre za začasen ukrep zaradi sezone orkanov.

Vlada Donalda Trumpa je v sodelovanju z guvernerjem Floride Ronom DeSantisom lani začela postavljati center na opuščenem letališču sredi velikega močvirja Everglades.

Strokovnjaki in aktivisti za pravice priseljencev so opozarjali, da gre za zgrešeno zamisel, saj je območje izpostavljeno nevarnosti poplav, še posebej v času sezone orkanov, ki traja od poletja do zime, poroča televizija MS NOW.

Porazne razmere in slabo ravnanje

Priseljence so začeli seliti tja pred 11 meseci, še preden je bilo šotorsko naselje pripravljeno za bivanje in uradno odprto, od takrat naprej pa se vrstijo poročila o poraznih razmerah in slabem ravnanju z zaprtimi daleč od oči javnosti.

Priprti so poročali, da so jim kratili dostop do odvetnikov, hrana je bila polna črvov, tla pa prekrita s fekalijami zaradi pokvarjenih stranišč. Trump je objekt obiskal julija lani in začel navdušeno govoriti o Aligator Alcatrazu, kamor naj bi po njegovih besedah zaprli »najhujše od najhujših«, poroča MS NOW.

Tiskovna predstavnica ministrstva za domovinsko varnost Lauren Bis je sporočila, da so priprte zaradi njihove varnosti premestili v druge objekte, ni pa povedala, niti koliko jih je bilo niti tega, kam so jih premestili.

Nacionalni center za orkane je v sredo poročal, da se je pred obalo Teksasa oblikovalo prvo tropsko neurje letošnje orkanske sezone v Atlantiku in Mehiškem zalivu. Priprti v centru so bivali v šotorih brez klimatskih naprav sredi močvirja na Floridi, kjer poleti vladajo peklenske razmere zaradi vročine in vlage.