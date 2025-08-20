Recept za padec Vučića je znan že od leta 2000, ko je padel Milošević

V nadaljevanju preberite:

Požgane pisarne vladajoče stranke v Valjevu, solzivec na ulicah Beograda in podobe študentov, ki klečijo pred kordoni policije, so prizori, ki so zaznamovali pretekli teden v Srbiji.

Dogodki niso več zgolj opozorilo, temveč znak, da je politična kriza dosegla novo vrelišče.

Po mnenju doc. dr. Farisa Kočana, raziskovalca na Katedri za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede, je srbski predsednik Aleksandar Vučić s tem, ko je oblast dopustila odprto nasilje, prestopil ključno rdečo črto.

S tem je, kot ocenjuje strokovnjak, izgubil tisto, kar ga je delalo najmočnejšega: nadzor nad časom in dogodki. Spirala nasilja, ki se je sprožila, ga je po Kočanovem mnenju potisnila v položaj, iz katerega morda ni več zmagovitega izhoda.