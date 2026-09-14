Vučić bo 27. septembra odstopil: na volitvah ga bo izzval tudi Bodiroga

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v večernem nastopu na televiziji Pink napovedal, da bo 27. septembra odstopil s položaja predsednika Srbije in se nato kot »običajen državljan« vključil v kampanjo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami 25. oktobra. Vučić je prvi na listi Aleksandar Vučić – Združena Srbija, na kateri sta med drugim tudi predsednik SNS Miloš Vučević in nekdanja premierka Ana Brnabić.

Velik del nastopa je namenil obračunu s političnimi nasprotniki in protestnim gibanjem. Znova je govoril o domnevni uporabi tako imenovanega zvočnega topa na protestih ter zatrdil, da je bil posnetek, ki naj bi dokazoval uporabo takšne naprave, zvočno prirejen. Pri tem se je skliceval na ugotovitve višjega javnega tožilstva in strokovnjakov, vendar v televizijskem nastopu ni predstavil novih neodvisno preverljivih dokazov.

Vučić je dogajanje okoli protestov in študentskih pobud povezal s predvolilnim političnim bojem. Nasprotnikom je očital, da nimajo jasnega programa glede ključnih zunanjepolitičnih in regionalnih vprašanj, med njimi odnosa do Nata, Kosova, Republike Srbske in Srebrenice. Kritiziral je tudi blokade fakultet ter ocenil, da so bile univerze v zadnjih dveh letih uporabljene kot središča političnega organiziranja.

Aleksandar Vučić bo konec meseca odstopil. FOTO: Marko Djurica/Reuters

V nastopu je večkrat uporabil izrazito ostro retoriko. Protestno in opozicijsko gibanje je opisoval kot poskus rušenja demokratičnih institucij ter govoril o »tiraniji«, ki naj bi bila Srbiji vsiljena od zunaj. Hkrati je priznal, da je tudi sam v političnih nastopih prestopil mejo primernega odnosa do nasprotnikov. Dejal je, da nekaterih med njimi »prezira«, in se državljanom zaradi takšnega odnosa opravičil.

Posebej je kritiziral televiziji N1 in Nova S, ki jima že dalj časa očita politično pristranskost. Po njegovih besedah so nasprotniki v preteklih letih uspešno gradili predvsem negativno podobo njega osebno, medtem ko je njegova oblast vlagala v infrastrukturo, plače, pokojnine in odziv na epidemijo covida-19.

Vučić je ob napovedi odstopa poudaril, da bo po koncu predsedniškega mandata intenzivno sodeloval v volilni kampanji. Napovedal je obiske manjših krajev in mest po Srbiji ter shode v Beogradu, Novem Sadu in Kragujevcu, kampanjo pa naj bi sklenili v Nišu.

Glede volilnega rezultata je postavil visoko pričakovanje: dejal je, da bi bil osebno nezadovoljen z rezultatom pod 50 odstotki glasov. Ob morebitnem porazu je obljubil, da bo rezultat priznal takoj, ko bo prešteta dovolj velika večina vzorca glasov.

Njegov televizijski nastop je tako že jasno zaznamoval začetek ostre predvolilne kampanje, v kateri Vučić politični spor predstavlja predvsem kot izbiro med nadaljevanjem sedanje oblasti in nasprotniki, ki jim očita pomanjkanje programa ter ogrožanje državnih institucij. Te trditve so del njegove politične argumentacije in jih je treba ločiti od neodvisno preverjenih ugotovitev o protestih, ravnanju opozicije in domnevni uporabi zvočnega orožja.