Vučić protestnike prvič pozval k javni debati, oni zahtevajo volitve

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes na družbenem omrežju instagram protivladne protestnike pozval k dialogu pred kamerami. Razpravljati želi o načrtih za prihodnost in spremembah, ki jih zahteva študentsko gibanje. Med drugim je dejal, da mora Srbija težave reševati »preko dialoga in ne z nasiljem«, čeprav srbska policija protestnike ne ščiti pred brutalnim nasiljem skupin, ki so naklonjeni oblasti. Vse več je tudi pričevanj o brutalnosti policije do pridržanih članov študentskega gibanja.

»Predlagam razpravo in debato na vseh naših televizijah, na vseh naših portalih z zakonitimi predstavniki, ki jih bodo izbrali pri študentsko-blokadnem gibanju,« je dejal Vučić, domnevno pripravljen na razpravo s tistimi, ki imajo drugačno mnenje. »Imajo pravico, da to zahtevajo od svojega predsednika, vključno z volitvami in vsem ostalim,« je še dodal Vučić.

Študenti so v odgovor na predlog srbskega predsednika na družbenih omrežjih zapisali, da se na Vučićev poziv ne nameravajo odzvati. »Predsednik nas je povabil k javni debati. Očitno nima odgovora na upor ljudstva, zato se želi pogovoriti z nami, ki nas je več mesecev označeval za teroriste. O vizijah in programih za prihodnost bomo debatirali v predvolilni kampanji, ko razpiše volitve,« so na omrežju X zapisali študenti Filozofske fakultete v Beogradu.

Na predsednikov poziv se je odzval tudi vodja opozicijske stranke Kreni-promeni Savo Manojlović. »To ni oblast, s katero se ne strinjaš o političnih vprašanjih. To je okupacijska, pokvarjena oblast, ki tepta osnovni ustavni koncept demokracije in vladavino prava,« je zapisal na omrežju X.

Od nesreče v Novem Sadu, v kateri je novembra lani življenje izgubilo 16 ljudi, mineva devet mesecev. Vučić je k dialogu s protivladnimi protestniki pozval prvič od začetka protestov, od njegove zadnje javne razprave z opozicijo, odkar je s Srbsko napredno stranko leta 2012 prišel na oblast, pa mineva 13 let, poroča N1 Srbija.