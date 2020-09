Aleksej Navalni zapustil bolnišnico

Ruski opozicijski politik, ki je po zastrupitvi z živčnim strupom novičok, kar se je domnevno zgodilo v njegovi hotelski sobi v sibirskem mestu Tomsk, okreval v berlinski bolnišnici Charité, je bil odpuščen iz bolnišnice, poroča portal AP.Po dvaintridesetih dneh v bolnišnični oskrbi je stanje Navalnega dovolj dobro, da je lahko bolnišnico v torek zapustil, so sporočili iz bolnišnice. O morebitnih dolgoročnih posledicah zastrupitve je še prezgodaj soditi, je pa, »glede na pacientov napredek in sedanje stanje, verjetno, da bo povsem okreval,« so dodali.Alekseja Navalnega so na zdravljenje v Berlin odpeljali dva dni po tem, ko je 20. avgusta nenadoma omedlel. Nemški zdravniki so odkrili sledove zastrupitve s strupom novičok , ki so ga v septembru njegovi podporniki domnevno odkrili v steklenički vode v njegovi hotelski sobi. Zastrupitev opozicijskega politika je ohladila odnose med Nemčijo, ki poziva k preiskavi, in Moskvo, ki navedbe o zastrupitvi zanika.