Žena Alekseja Navalnega: biološki vzorci potrjujejo zastrupitev v zaporu

Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je umrl 16. februarja 2024 v zaporu na skrajnem severu Rusije, kjer je prestajal dolgoletno kazen. Po tem, ko se je vse od njegove smrti špekuliralo, kako in zakaj je umrl, je zdaj njegova žena Julija Navalna povedala, da testi potrjujejo, da je bil Navalni zastrupljen.

Pojasnila je, kot piše Le Mond, ki povzema tiskovno agencijo AFP, so njegovi sodelavci pred pogrebom skrivoma poslali biološke vzorce Navalnega v tujino. »Laboratoriji v dveh državah so prišli do zaključka, da je bil Aleksej ubit. Natančneje: zastrupljen,« je dejala v videu.

Žena ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega je v sredo, 17. septembra, sporočila, da so laboratorijske analize tihotapljenih bioloških vzorcev pokazale, da je bil v arktičnem zaporu februarja 2024 ubit z zastrupitvijo. Navalni, dolgoletni najresnejši kritik predsednika Vladimirja Putina, je umrl v skrivnostnih okoliščinah, medtem ko je prestajal 19-letno zaporno kazen zaradi niza obtožb, ki jih je mednarodna skupnost razumela kot maščevanje zaradi njegove opozicije.

Ta karizmatični borec proti korupciji je po vsej Rusiji mobiliziral stotisoče ljudi v protikremeljskih protestih, ko je razkrival domnevno nezakonito pridobljene koristi Putinovega najožjega kroga. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Moskva vzroka smrti ni pojasnila

Ta karizmatični borec proti korupciji je po vsej Rusiji mobiliziral stotisoče ljudi v protikremeljskih protestih, ko je razkrival domnevno nezakonito pridobljene koristi Putinovega najožjega kroga. Njegovi sodelavci trdijo, da so ga ubili v zaporu, Moskva pa vzroka smrti nikoli ni v celoti pojasnila, ampak je navedla le, da mu je 16. februarja 2024 postalo slabo med sprehodom po zaporniškem dvorišču.

Podrobnosti o tem, katere vzorce so pridobili ali kakšni so rezultati analiz, ni razkrila, je pa laboratorije pozvala, naj sami objavijo svoje ugotovitve in navedejo, s katerim strupom je bil zastrupljen. Objavila je tudi nepreverjene fotografije, ki naj bi prikazovale njegovo zaporniško celico po tem, ko so truplo odstranili; na tleh je bila vidna luža bruhanja. Sklicevala se je tudi na pričanja zaporskih uradnikov, da je imel na krče.

»Umor«

Navalni je bil že leta 2020 zastrupljen z živčnim strupom tipa Novičok med kampanjo v Sibiriji. Takrat so ga z nujnim letom prepeljali v Nemčijo, kjer je več mesecev okreval. Ob vrnitvi v Rusijo januarja 2021 so ga aretirali in obsodili zaradi več obtožb, vključno z »ekstremizmom«.

Julija vztraja, da je bil njen mož ubit po Putinovem ukazu. Tudi danes je ponovila te obtožbe: »Za umor mojega moža, Alekseja Navalnega, je kriv Vladimir Putin.« Kremelj te obtožbe zavrača. FOTO: Ralf Hirschberger/AFP

Tudi za zapahi je nadaljeval kampanjo proti Putinu in javno kritiziral invazijo na Ukrajino.

Po njegovi smrti oblasti več dni niso hotele izročiti trupla svojcem, kar je okrepilo sume njegovih privržencev. Julija vztraja, da je bil njen mož ubit po Putinovem ukazu. Tudi danes je ponovila te obtožbe: »Za umor mojega moža, Alekseja Navalnega, je kriv Vladimir Putin.« Kremelj te obtožbe zavrača.

Kljub temu je oblast še zaostrila represijo nad njegovimi sodelavci in podporniki. Tudi Julijo Navalno so uvrstili na seznam »teroristov in ekstremistov«, njegove odvetnike in novinarje, ki so spremljali njegove sodne procese, pa obsodili na večletne zaporne kazni. Večina njegove družine in ključnih sodelavcev že dolgo živi v tujini.

Ruska opozicija, ki jo zaznamujejo notranji spori, se je po njegovi smrti v izgnanstvu težko znašla in ohranja le malo političnega vpliva, še navaja Le Monde. Javne oblike nasprotovanja Putinu v Rusiji so po invaziji na Ukrajino februarja 2022 postale izjemno redke. Kremelj je uvedel vojaško cenzuro, okrepil pregon nasprotnikov in kritikov ter praktično prepovedal javno kritiko tako oblasti kot vojne.