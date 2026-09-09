Ali bo Evropa prav tako nepripravljena, kot je bila Ukrajina?

Pred letom 2014 je bila ukrajinska vojska izčrpana zaradi desetletij zanemarjanja in razoroževanja. To je bila zavestna odločitev. Zakaj bi porabljali omejena sredstva za obrambo, ko pa je budimpeški memorandum iz leta 1994 ponujal varnostna zagotovila v zameno za to, da Ukrajina predaja svoj jedrski arzenal? Zakaj bi se pripravljali na konflikt, o katerem je prevladovalo mnenje intelektualcev, da se nikoli ne bo zgodil? Liberalna demokracija je zmagala, spopadi med velesilami so bili relikt preteklosti, pot napredka pa se je usmerjala k miru, liberalizaciji in gospodarski konvergenci. Še huje, Ukrajina je Rusiji dovolila, da prodre v njen informacijski prostor, širi prokremeljske narative, pridobiva politične zaveznike in se vmešava v ukrajinske volitve. Pod predsednikom Viktorjem ...