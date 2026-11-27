Nekdanja porno zvezdnica Ilona Staller, ki je bolj znana po vzdevku Cicciolina, želi postati županja Rima. V pogovoru za italijanski radio Rai je na Madžarskem rojena 75-letnica napovedala, da bo prihodnje leto na lokalnih volitvah kandidirala za županjo italijanske prestolnice, v kateri živi od leta 1972, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Želim kandidirati, za to si prizadevam, vendar je za zdaj še strogo zaupno in ne morem povedati, s kom bom vodila kampanjo,« je dejala v pogovoru, ki ga je radio opravil ob njenem današnjem 75. rojstnem dnevu.

Meni, da bi bila boljša županja od sedanjega župana Roberta Gualtierija. Njene možnosti za izvolitev sicer veljajo za minimalne, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Hotela je biti županja že leta 2013

Bivša soproga ameriškega umetnika Jeffa Koonsa je sicer že leta 2013 hotela kandidirati za županjo Rima, vendar je izpadla že med glasovanjem za izbiro kandidata na listi republikancev in liberalcev. Kandidat te liste je nato prejel 0,08 odstotka glasov.

Stallerjeva je v Italiji zaslovela v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. Poleg kariere v filmih za odrasle pod vzdevkom Cicciolina se je že prej ukvarjala tudi s politiko. Leta 1979 je bila vodilna kandidatka stranke Lista del Sole, prve ekološke stranke, ki je kandidirala na parlamentarnih volitvah v Italiji.

Cicciolina je bila politično aktivna že dolgo tega. Na fotografiji na protestu v Rimu leta 1989. FOTO: indeciso42/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

V volilni kampanji je med drugim na javnih nastopih razkrivala prsi. Leta 1987 pa je bila kot prva porno igralka izvoljena v italijanski parlament. Kot poslanka Radikalne stranke se je do leta 1992 zavzemala za državljanske svoboščine, spolno svobodo in človekove pravice.