Ali bo Švica žrtvovala sporazum z EU zaradi omejitve prebivalstva

Švicarji bodo na današnjem referendumu glasovali o pobudi za omejitev števila prebivalstva. Predlagatelji se zavzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot deset milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude, ki jo je predlagala skrajno desna Švicarska ljudska stranka.

V skladu s predlogom bo morala vlada sprejeti ukrepe za omejevanje priseljevanja, ko bo število prebivalcev doseglo 9,5 milijona. To bi lahko vključevalo omejitve števila oseb, ki jim je odobren azil v Švici, in združevanje družin.

Če se ti ukrepi izkažejo za nezadostne in bo število prebivalcev pred 2050 preseglo deset milijonov, pa bi morala Švica odstopiti od mednarodnih sporazumov, kot je denimo sporazum z Evropsko unijo o prostem gibanju ljudi.

Podporniki pobude so v kampanji opozarjali na pomanjkanje stanovanj v državi, naraščajočo kriminaliteto in preobremenjen zdravstveni sistem, zaradi česar je po njihovem treba priseljevanje omejiti.

Kritiki predloga pa svarijo pred negativnimi posledicami za to alpsko državo z nekaj več kot devetimi milijoni prebivalcev. Opozarjajo, da bi sprejetje predloga ogrozilo nacionalno stabilnost ter škodovalo gospodarstvu in blaginji, pa tudi odnosom z EU, največjo trgovinsko partnerico države.

Glede na zadnje javnomnenjske ankete bi proti predlogu glasovalo 52 odstotkov vprašanih, podprlo pa 45 odstotkov.

Švicarski volivci bodo na današnjem referendumu odločali tudi o uvedbi strožjih pravil za uveljavljanje ugovora vesti pri služenju vojaškega roka. Glede na ankete so zagovorniki in nasprotniki zakona praktično izenačeni.