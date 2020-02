FOTO:Ali bodo šli delavci z Balkana še raje v Nemčijo?

Nemčija bo marca začela lajšati postopke za prihod strokovnjakov iz tretjih držav in tako bolj na široko odprla vrata na svoj trg delovne sile. V Srbiji in po drugih državah Zahodnega Balkana se zato bojijo, da bodo njihovi ljudje še bolj kot do zdaj zapuščali domove. Na slabšem utegne biti tudi Slovenija. Lanski sporazum za lažje zaposlovanje državljanov Srbije v Sloveniji se ni najbolje obnesel: odkar je v veljavi, je novih prihodov iz Srbije le še za vzorec.V štirih mesecih, odkar je sporazum v veljavi, je prišlo iz Srbije v Slovenijo vsega 578 delavcev. To je malo v primerjavi s časom, ko sporazuma ni bilo in jih je ...