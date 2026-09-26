Ali cvet sliši čebelo? Ali človek sploh sliši svoj glas?

»Ali cvet sliši čebelo?« To je bilo osrednje vprašanje 15. šanghajskega bienala, ki je potekal od 8. novembra lani do 31. marca letos. Posvečen je bil novim oblikam senzorične komunikacije med umetniškimi deli, obiskovalci in njihovim okoljem. Kuratorji pod vodstvom Kanadčanke Kitty Scott so dogodek zasnovali kot premislek o tem, kako je videti sporazumevanje med človeško in nečloveško inteligenco, če nanj pogledamo skozi prizmo narave in kulture. Naslov bienala ni zgolj poetična metafora. Izvira iz znanstvenega odkritja, da cvetlice zaznavajo vibracije čebeljih kril in se nanje odzivajo tako, da proizvedejo več sladkega nektarja. Cvet torej sliši čebelo. Iz tega se razvije širša misel: če bo naša prihodnost odvisna od naše sposobnosti – in pripravljenosti – zaznati, slišati in razumeti ...