Ali drži, da je velika večina beguncev muslimanov?

Portugalska skrajno desna stranka Chega, znana po protiimigrantski politiki, je 1. avgusta letos na družbenem omrežju X trdila, da je »85 odstotkov beguncev muslimanov«.

Poslanec Pedro Frazão je ob tem zapisal, da begunci ne iščejo zatočišča v drugih muslimanskih državah, temveč »raje bežijo na Zahod«. Vodja Chege André Ventura je že v preteklosti pozival k »drastičnemu zmanjšanju islamske prisotnosti v Evropski uniji«. Stranka je bila večkrat obtožena islamofobije.

Kaj pravijo podatki?

Podatkov o verski pripadnosti beguncev na svetovni ravni ni veliko, saj jih številne države ne zbirajo. Nemška raziskava, objavljena leta 2021, je pokazala, da je bilo med begunci v Nemčiji med letoma 2013 in 2019 muslimanov 69,7 %. Ti podatki so iz obdobja pred rusko invazijo na Ukrajino leta 2022, ko so milijoni Ukrajincev — večinoma kristjanov — zapustili državo.

Po podatkih UNHCR je leta 2024 skoraj 70 % vseh beguncev in oseb v potrebi po mednarodni zaščiti prihajalo iz Sirije, Afganistana, Južnega Sudana, Venezuele in Ukrajine. Prve tri države imajo večinsko muslimansko prebivalstvo, Venezuela in Ukrajina pa večinoma krščansko. Skoraj tretjino vseh beguncev so predstavljali Venezuelci in Ukrajinci, kar po oceni predstavnika UNHCR pomeni, da je delež muslimanov precej nižji od trditev Chege, poroča portal Euronews.

Kje begunci iščejo zatočišče?

UNHCR-jev pregled za obdobje 2015–2024 kaže, da so med sedmimi državami, ki so gostile največ beguncev, kar štiri muslimanske večinske države — Iran, Turčija, Čad in Pakistan. Med evropskimi državami se na seznamu pojavlja le Nemčija. To nasprotuje trditvi, da muslimanski begunci iščejo zavetje predvsem v zahodnih državah.

Brez celovitih in posodobljenih podatkov o verski sestavi svetovne begunske populacije ni mogoče natančno določiti deleža muslimanov. A obstoječe analize, kot navaja portal, jasno kažejo, da je trditev portugalske skrajne desnice o 85 % muslimanskih beguncev močno pretirana in zavajajoča. Analiza podatkov UNHCR in evropskih vlad po poročanju portalakaže, da ta ocena ni utemeljena in je najverjetneje napačna.